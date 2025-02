Liverpool é exemplo para o Flamengo lidar com tragédia do Ninho, diz Mattos

Os diretores do Flamengo devem olhar para a Inglaterra, mais especificamente para o Liverpool para tratarem a tragédia do Ninho do Urubu no futuro, disse Rodrigo Mattos, na Live do clube, nesta segunda (10).

Em 1989, no Desastre de Hillsborough, 95 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e mais de 750 ficaram feridos.

Tem que tratar [a tragédia do Ninho do Urubu] como a gente vê o Liverpool tratando a tragédia dos torcedores deles que morreram. Tem lembranças constantes, cerimônias constantes que levam as pessoas que de alguma forma estavam envolvidas na tragédia. O clube, como comunidade, lembra constantemente da tragédia. É um acerto da atual diretoria [do Flamengo] o início e tem que se manter.

Rodrigo Mattos

