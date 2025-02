Liberados pelo DM, Veron, Barreal e Willian iniciam transição física no Santos

Nesta segunda-feira, o Santos se reapresentou após o empate sem gols contra o Novorizontino e iniciou os trabalhos para enfrentar o Corinthians, pela nona rodada da fase inicial do Paulistão. Liberados pelo departamento médico do clube, Gabeiel Veron, Barreal e Willian Bigode iniciaram transição física.

Atualmente, Veron se recupera de um desequilíbrio muscular. Barreal, por sua vez, trata de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Willian Bigode, para finalizar, se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa direita.

Outra atualização no departamento médico santista desta segunda-feira foi o meia Hyan, que sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. O Menino da Vila sofreu a contusão na última terça-feira e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).

O Peixe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.