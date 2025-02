Leonardo Jardim explica escolha pelo Cruzeiro e quer "competitividade no elenco"

Nesta segunda-feira, o técnico português Leonardo Jardim foi apresentado pelo Cruzeiro. O treinador chega à Raposa após três anos e meio no futebol árabe, com a passagem mais recente pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Durante a coletiva de apresentação, o treinador falou sobre o calendário do futebol brasileiro e valorizou os jogadores nacionais. Além disso, comentou uma possível versatilidade no estilo de jogo do clube mineiro.

"Não é a primeira vez que faço 65 jogos numa temporada. Mas temos que tomar muito cuidado, principalmente com as viagens, pois o Brasil é um país muito grande. Temos que gerir bem o elenco, ter várias soluções no clube. Não acredito em 11 jogadores, eu creio que devemos ter um elenco. Já disse para os jogadores sobre criar uma competitividade no grupo. Não podemos depender sempre dos mesmos 11", disse.

Leonardo Jardim ainda falou da empolgação para trabalhar no Cruzeiro.

"Eu ia sair do Al-Ain em janeiro de qualquer forma, por questões médicas da minha esposa. E apareceu o Cruzeiro, eu queria vir para o Brasil e tudo aconteceu na hora certa. Não é uma questão financeira, é uma escolha pessoal. No país que acredito que tem grande talento, dentro e fora de campo, e sei que vou usufruir dessa passagem como treinador e como ser humano", declarou.

Estilo de jogo

Técnico profissional desde 2009, Leonardo Jardim se destaca por sua capacidade de variação tática. Nos seus 16 anos de carreira, o técnico venceu oito títulos, com ênfase para o Campeonato Francês de 2017, com o Monaco, e para a Liga dos Campeões da Ásia de 2021, com o Al-Hilal.

"Em relação da equipe, com certeza tenho que me adaptar com o que temos. Já sobre o estilo de jogo, claro que gosto de ter uma equipe que tenha a bola, mas que também tenha uma transição rápida quando tiver espaço. Que tenha uma mudança de lados quando os adversários nos pressionarem nos corredores. Que defensivamente seja compacta...", analisou.

"Temos que trabalhar tudo isso. Mas o jogo não é apenas o seu time, a partida tem muitas variantes e temos que começar a trabalhar com tudo isso. Não acredito somente em uma ideia que temos que manter independente do que o adversário fizer", ampliou.

Leonardo Jardim assume o Cruzeiro já classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, com 11 pontos em sete jogos, liderando o Grupo C.

Contudo, a equipe mineira vive irregularidade no Estadual e não vence há dois jogos, com um empate contra o América-MG e uma derrota para o Atlético-MG.

O técnico português assume a Raposa após passagem de Fernando Diniz, demitido após empatar com o Betim, na terceira rodada do Mineiro.