Leandro Guilheiro será chefe de missão do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior

Leandro Guilheiro será o chefe de missão da delegação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025, disputados entre 9 e 23 de agosto. O convite foi feito nesta segunda-feira por Marco La Porta e Yane Marques, presidente e vice do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O País será representando por 381 jovens entre 12 e 23 anos, em 42 modalidades.

"Estou sem palavras, muito lisonjeado e surpreso. Ser chefe de missão do Brasil é algo que eu nunca imaginei na minha carreira", disse o ex-judoca de 41 anos, que deixou os tatames em 2016."Estou muito envolvido com esporte, acompanhando a evolução do jovem atleta até o adulto no dia a dia e isso é algo muito bonito", completou.

"O nome de Leandro Guilheiro remete a valores importantes como excelência e ética, além de ser medalhista olímpico e um dos líderes de uma geração vitoriosa do judô brasileiro", disse La Porta. "Não tenho dúvidas de que a presença do Leandro na liderança da delegação vai inspirar as centenas de jovens atletas que treinam diariamente sonhando grande", endossou Yane Marques.

Como atleta, Guilheiro ganhou bronzes olímpicos em Atenas 2004 e Pequim 2008 e foi três vezes medalhista mundial, em 2010 e 2011, individual e por equipes. Atualmente, é coordenador técnico do judô do Esporte Clube Pinheiros, tendo envolvimento direto com os três pódios individuais dos judocas do clube em Paris 2024: Larissa Pimenta, William Lima e Beatriz Souza.

"O espírito dos Jogos sempre me motivou e espero contribuir da melhor forma em Assunção 2025. É interessante que na minha época não havia o Pan Júnior. Eu, especificamente, saí da categoria júnior em 2002 para os Jogos Olímpicos em 2004. Essa ponte de transição é muito importante para o atleta", disse Guilheiro.

O principal objetivo será ficar entre as três melhores nações no quadro geral de medalhas e garantir o maior número de vagas do país para os Jogos Pan-Americanos Lima 2027. O Pan Júnior de Assunção oferece 216 vagas diretas para os Jogos de Lima, que são da categoria adulto, em modalidades individuais e coletivas.