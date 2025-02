Juca: Neymar terá que treinar muito para voltar a ser chamado de jogador

Titular pela primeira vez em seu retorno ao Santos no empate contra o Novorizontino, Neymar está longe da forma de um jogador de futebol profissional, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Neymar não está com ritmo para jogar futebol profissional, nem contra o Novorizontino, nem contra ninguém — não ganha uma dividida.

Vai ter que treinar muito, correr muito para voltar a ser o que a gente chama de jogador de futebol.

Juca Kfouri

O colunista projetou o clássico entre Santos e Corinthians, na quarta-feira (12), às 21h35, na Neo Química Arena.

Para Juca, é improvável que Neymar renda em alto nível contra o time de melhor campanha no Paulistão e diante da pressão da fiel torcida.

O Santos pode ganhar em Itaquera com gol do Neymar, e eu voltarei aqui para dizer: o futebol é assim. Mas o favoritismo é absoluto do Corinthians.

Quem sabe até o City consiga a sua redenção contra o Real Madrid amanhã. É provável? Não, não é provável, mas é possível, a gente sabe que é.

Juca Kfouri

Corinthians hoje tem elenco melhor que Palmeiras e São Paulo, diz Arnaldo

Líder geral do Paulistão, o Corinthians tem hoje o melhor elenco quando comparado com seus principais rivais, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

A gente fica cheio de dedos para falar, mas é uma realidade desde o final do ano passado — o elenco do Corinthians é melhor que o elenco do Palmeiras e é melhor que o elenco do São Paulo.

Ele é melhor, o Corinthians investiu para isso. Ele perdeu um jogador nesta temporada, o Fagner, e talvez na lateral direita o Corinthians tenha dificuldade de repor. No resto não tem.

O Corinthians tem Memphis, Yuri, Romero, Talles, fora o Pedro Raul. O São Paulo e o Palmeiras não têm dois times.

Arnaldo Ribeiro

Garro sem a 10: Corinthians tentou transformar crise em festa, diz Lavieri

O Corinthians transformou em festa o conflito gerado pela mudança de número da camisa de Rodrigo Garro, destacou o colunista Danilo Lavieri.

Essa campanha do Corinthians para entregar a camisa 8 para o Garro é o resumo da agenda positiva do Corinthians, porque depois que acabou o jogo o Garro deixou bem claro que estava chateado, que não queria perder a camisa 10, que gostaria de continuar com a camisa.

Aí o Corinthians substituiu o jogador [Ryan] no oitavo minuto do segundo tempo para ele entrar com o mosaico com o número 8, soltou até fogos de artifício, tentou fazer ligação com Sócrates e o filho do Sócrates, um negócio que realmente me impressionou.

Danilo Lavieri

Garro recebeu o número 8 do Corinthians porque Memphis Depay será o novo camisa 10 — medida estipulada numa das cláusulas do seu contrato com o Timão.

Após a vitória suada contra o São Bernardo, Garro admitiu o desconforto com a mudança na numeração.

O time está ganhando, então nada acontece. Agora, os caras tentaram transformar em notícia positiva algo que claramente gerou crise lá dentro, que o Garro deixou claro -- 'eu não queria perder a camisa 10'.

Danilo Lavieri

