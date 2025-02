Ídolo do Atlético-MG, Hulk transforma o Cruzeiro na maior vítima da carreira

O Atlético-MG contou com o brilho de Hulk para vencer o Cruzeiro por 2 a 0, no último domingo, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O atacante marcou dois gols no Mineirão e melhorou ainda mais os seus números contra os rivais.

A Raposa passou a ser a maior vítima da carreira do jogador de 38 anos. São nove bolas na rede contra a equipe. Ele tem o mesmo número de tentos contra CSKA, da Rússia, e Shanghai Port, da China. Na sequência aparecem Fluminense e Benfica, ambos com sete.

Hulk costuma se destacar em clássicos contra o Cruzeiro, especialmente quando começa entre os titulares. Em 10 partidas, são nove gols e duas assistências. Ou seja, 11 colaborações. Ele precisa de 82 minutos para participar de um tento, segundo dados do Sofascore.

O atacante está no Atlético-MG desde 2021 e se tornou um ídolo da torcida. Até o momento, são 230 compromissos, com 118 bolas na rede e 44 assistências. Além disso, conquistou quatro Mineiros (2021, 2022, 2023, 2024), um Brasileirão (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).

Nesta temporada, Hulk entrou em campo quatro vezes e já marcou quatro tentos.

Embalado pelo experiente atacante, o Galo encerra a sua participação na fase de grupos do Campeonato Mineiro na quarta-feira, às 19h45 (de Brasília), quando recebe o Itabirito, pela oitava rodada. O time de Cuca está em segundo do Grupo A, com 13 pontos, assim como o líder Tombense.