Hyan sofre grave lesão no joelho e vira desfalque no Santos

O Santos informou nesta segunda-feira que o meia Hyan sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito.

O Menino da Vila sofreu a contusão na última terça-feira. O jogador de 20 anos já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

Hyan foi relacionado para quatro partidas do Alvinegro Praiano nesta temporada, mas não entrou em campo nenhuma vez.

O meio-campista soma um compromisso no elenco profissional, em 2024. Ele jogou por alguns minutos na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).

O Peixe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.