Grêmio anuncia a contratação do atacante belga Francis Amuzu

AMUZU IS GRÊMIO! ???? Velocidade e versatilidade estão entre as características do novo atacante do Imortal! Natural de Gana, o #ReforçoTricolor tem nacionalidade belga e foi o jogador mais rápido do país.

Amuzu, que tu voe com as três cores. ??? Welcome! pic.twitter.com/KGD5Jrx7sR

? Grêmio FBPA (@Gremio) February 10, 2025