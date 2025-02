Goleiro do Porto cita sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras e projeta embate pelo Mundial

Palmeiras e Porto irão se enfrentar na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho deste ano. O capitão e goleiro da equipe portuguesa, Diogo Costa, falou sobre o sucesso de seu conterrâneo Abel Ferreira no Verdão e projetou o duelo entre os times.

"Enquanto português, é muito satisfatório ver um treinador português no Brasil, neste caso, no Palmeiras, ter tanto sucesso. Isso quer dizer muito do nosso valor enquanto português. Gostamos de desafios e queremos saber como derrotá-los e temos curiosidade de saber tanta qualidade que tem essa equipe. Sei que é português, mas não haverá favoritismo por ser português, vamos querer ganhar e isso que nos importa", disse em entrevista à Fifa.

O Palmeiras está no Grupo A, junto de Porto, Al Ahly (Egito) e do Inter Miami, de Lionel Messi. Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. Palmeiras e Porto se enfrentam no dia 15 de junho, no Estádio MetLife, Nova Jersey, às 19 horas (de Brasília).

As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final, marcada para acontecer o dia 13 de julho.

No início do mês, o Palmeiras definiu que usará as instalações da Universidade da Carolina do Norte da cidade de Greensboro como base de treinamento durante a primeira fase do Mundial. A opção por Greensboro ocorreu em função da localização estratégica da cidade, o que facilitará a logística das viagens para New Jersey e Miami, onde o Verdão disputa a primeira fase do torneio.

De um lado, o Palmeiras conquistou a vaga no Mundial pelo título da Libertadores conquistado em 2021. Enquanto o Porto se classificou via ranking da Uefa, que leva em conta as campanhas na Liga dos Campeões ao longo das temporadas de 2021 a 2024.