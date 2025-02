Giro Europeu: Inter vence a Fiorentina e diminui diferença para o líder Napoli no Italiano

A Inter de Milão venceu a Fiorentina por 2 a 1 nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio San Siro. Os gols do triunfo foram marcados por Pongracic (contra) e Arnautovic, enquanto Mandragora balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 54 pontos, um atrás do líder Napoli, que empatou com a Udinese no domingo. Já a Fiorentina é a sexta colocada, com 42.

A Inter volta a campo neste domingo, contra a Juventus, pela 25ª rodada do Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium. No mesmo dia, a Fiorentina enfrenta o Como, no Estádio Artemio Franchi, às 8h30.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Lautaro Martínez cabeceou em direção ao gol. A bola raspou nas costas de Pongracic e foi parar na meta.

Aos 44, a bola bateu no braço de Darmian e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mandragora deslocou o goleiro Sommer e empatou a partida.

Logo aos sete minutos da segunda etapa, o brasileiro Carlos Augusto recebeu pela esquerda e cruzou para Arnautovic, que subiu no meio dos dois zagueiros adversários e testou para o fundo das redes.

Mallorca cede empate ao Osasuna pelo Espanhol

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Mallorca empatou com o Osasuna por 1 a 1, no Estadi Mallorca Son Moix. Muriqi, de pênalti, balançou as redes para a equipe da casa. Já nos acréscimos da segunda etapa, Boyomo marcou para os visitantes.

Assim, o Mallorca ocupa a décima posição, com 31 pontos. Já o Osasuna está uma posição à frente, com as mesmas 31 unidades.

Arouca empata com o Rio Ave pelo Português

O Arouca empatou com o Rio Ave por 1 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal de Arouca. O gol da equipe da casa foi marcado por José Fontán, enquanto Tiago Morais empatou.

Com o resultado, o Arouca segue na 12ª posição, com 23 pontos. Já o Rio Ave está em décimo lugar, com 25.