Garro incendeia torcida e ganha até coro por chance na seleção em retorno ao Corinthians

O retorno do meio-campista Rodrigo Garro ao Corinthians foi mais do que especial. O jogador, preservado no início desta temporada por um problema no joelho direito, fez sua estreia em 2025 e, além de ser ovacionado pela torcida, ganhou até coro por chance na seleção argentina.

A volta de Garro não poderia ter sido mais simbólica. Ele entrou em campo justamente aos oito minutos do segundo tempo, logo em sua estreia com a camisa de número oito, eternizada por Sócrates, Paulinho, Basílio, Rincón e tantos outros.

A torcida começou a fazer festa assim que o atleta foi chamado pelo técnico Ramón Díaz. A celebração teve direito a aplausos, gritos dos torcedores e até mesmo show de fogos de artifício na Neo Química Arena.

O jogador não necessariamente fez gol ou deu assistência, mas entregou um novo ânimo à equipe dentro de campo e teve papel decisivo na dramática vitória por 2 a 0. Ele ainda aparentou estar longe do ritmo ideal, mas encontrou passes que só Garro poderia encontrar e mostrou porquê é chamado de "diferente" pelos corintianos.

Ramón Díaz se derreteu pelo compatriota em entrevista coletiva. O treinador rasgou elogios ao meio-campista e diz que o mesmo deve ganhar chances na seleção da Argentina, comandada por Lionel Scaloni, caso mantenha o alto nível de atuação.

"Garro, os poucos minutos que jogou, mostra a hierarquia que tem. Se seguir dessa forma vai ter uma oportunidade na seleção argentina. É um jogador de alto nível. Estou feliz por ele e por todo o grupo", afirmou o comandante.

"Não demos conta disso [entrada aos oito minutos]. Mais que os oito minutos, percebemos a necessidade da equipe. Ele meteu duas ou três bolas no ataque, é um jogador fundamental. Está com muita vontade, a festa da torcida o motiva. Reconhecem seu talento, o esforço. Estamos muito felizes com ele", acrescentou o auxiliar Emiliano Díaz.

Garro, em entrevista após a partida, admitiu que encerrou a última temporada com problemas físicos e teve que jogar no sacrifício para ajudar o time, que brigava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O atleta também foi questionado sobre a mudança de camisa. Ele deixou de usar a 10 por motivos contratuais entre o clube e Memphis Depay, que deve assumi-la em breve. O Corinthians apostou no marketing, com direito a entrega de camisa das mãos de Gustavo Vieira, filho de Sócrates, e o slogan "A Garro La Ocho". O argentino, porém, revelou que não ficou contente com a situação em um primeiro momento.

"Não sou uma pessoa que gosto de me colocar como vítima. Mas, no ano passado, nas últimas 15 partidas, sofri uma lesão. Já vinha com essas dores no joelho direito. O clube estava passando por um momento difícil, não era hora de me ausentar. Tomei a decisão de seguir, com infiltrações, sabendo do risco que corria. Hoje voltei depois de dois meses. Não estava em um bom estado, precisava parar. Me disseram que devia parar três ou quatro meses, tomei a decisão de parar por dois e me senti bem", disse o jogador.

"A troca de camisa, como todos sabem, o clube assinou um contrato com Memphis. Sou jogador do clube, tenho que respeitar a decisão. O mais importante para mim é o clube, o Corinthians, meus companheiros. Se o clube sentiu que era necessário neste momento, eu respeito. Não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e não gosto de mentir. Mas o mais importante sempre está por vir, não quero focar nisso que passou. Quero focar no que aconteceu hoje, no número que recebi, um número emblemático para o clube. Todos sabem a história que tem esse número aqui dentro, tenho um respeito enorme. Sempre disse que queria colocar o meu nome na história do Corinthians. Quando o filho do Sócrates foi responsável por me entregar a camisa, senti a necessidade de perguntá-lo se ele concordava. Sinto um respeito enorme por sua família e pelos jogadores que usaram esta camisa. É momento de pensar no grupo, no Corinthians. Não quero que uma situação minha ou do Memphis esteja acima do clube. É começar uma nova história com este número, com a 8, e ajudar o Corinthians a estar sempre melhor", completou.

Outra situação delicada afetou Garro antes mesmo do início da temporada. Durante as férias, ele se envolveu em um acidente de trânsito com uma vítima fatal na Argentina. O meia lembrou de "dias difíceis" após o ocorrido, mas, com olhos marejados, agradeceu o apoio que recebeu de amigos, familiares, do Corinthians e também da Fiel Torcida.

"Todo mundo sabe o que aconteceu. Foram dias difíceis para mim e para minha família. Nunca pensei que uma situação dessa iria ocorrer. Infelizmente tive que vivê-la. Sinto que minha família foi muito importante. Minha mulher, meu filho, meu pai e minha mãe. Meus irmãos, meus amigos. Sem eles, acho que não estaria aqui hoje falando com vocês. Trato sempre de seguir em frente. Estou em um lugar privilegiado desde o primeiro dia. O carinho que a torcida me deu também ajudou a superar a situação. As mensagens de apoio de vários corintianos, foi um ponto importante, não posso deixar de mencionar. O grupo também me mandou mensagens a todo tempo, me levantaram quando estava mal. A comissão técnica de Ramón e Emiliano também teve um papel fundamental, tenho que agradecer. Não somos só jogadores, somos pessoas e temos sentimentos, assim como todos vocês. Mas estou agradecido por todo o carinho e espero retribuir isso ao torcedor do Corinthians", finalizou.

Em busca de mais minutos para reencontrar a melhor forma, Rodrigo Garro vive a expectativa de voltar a ser titular já nesta quarta-feira, no clássico diante do Santos. O duelo está marcado para as 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.

Se depender de Emiliano e Ramón Díaz, o agora camisa oito do Corinthians estará em campo.

"O Garro fisicamente está bem. Vamos analisar após o jogo, tudo o que sempre fazemos, mas ele tem essa personalidade de jogo grande. Se estive bem, vamos contar com ele", resumiu o auxiliar.