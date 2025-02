Garro admite chateação com troca de camisa no Corinthians: "Não foi uma situação que me agradou"

Rodrigo Garro não é mais o camisa 10 do Corinthians. O clube alvinegro decidiu, por questões contratuais, dar o número ao holandês Memphis Depay, que utilizava a 94. O argentino, por sua vez, assumiu a emblemática camisa 8, mas revelou que a mudança não o agradou.

"A troca de camisa, como todos sabem, o clube assinou um contrato com Memphis. Sou jogador do clube, tenho que respeitar a decisão. O mais importante para mim é o clube, o Corinthians, meus companheiros. Se o clube sentiu que era necessário neste momento, eu respeito. Não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e não gosto de mentir", afirmou o meia, após a vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre o São Bernardo, neste domingo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O contrato firmado com Memphis permite que o atacante assuma a camisa 10 do Timão. Apesar da chateação inicial, Garro celebrou a oportunidade de vestir a 8, utilizada por diversos ídolos corintianos, como por exemplo Sócrates. Inclusive, o argentino recebeu a nova camisa das mãos do filho do ex-jogador, Gustavo Vieira, em uma iniciativa de marketing do clube alvinegro. Ele ainda afirmou que não deseja colocar a situação com Depay acima do Corinthians.

"Quero focar no que aconteceu hoje, no número que recebi, um número emblemático para o clube. Todos sabem a história que tem esse número aqui dentro, tenho um respeito enorme. Sempre disse que queria colocar o meu nome na história do Corinthians. Quando o filho do Sócrates foi responsável por me entregar a camisa, senti a necessidade de perguntá-lo se ele concordava. Sinto um respeito enorme por sua família e pelos jogadores que usaram esta camisa. É momento de pensar no grupo, no Corinthians. Não quero que uma situação minha ou do Memphis esteja acima do clube. É começar uma nova história com este número, com a 8, e ajudar o Corinthians a estar sempre melhor", disse Garro.

Depay também falou sobre a troca com o meia. O holandês afirmou que conversou com o argentino, com quem possui uma relação que transcende o número de uma camisa. A 10 era um desejo do atacante antes mesmo de chegar ao Brasil.

"Quando vim ao Brasil, isso foi uma coisa que discuti com as pessoas que representam o Corinthians. Obviamente eu falei com o Garro. Ele é um grande jogador, eu o respeito muito. Para mim é algo que eu definitivamente queria antes de vir para o Brasil. A minha conexão com o Garro é muito maior do que só uma camiseta. Queremos estar juntos, disputando títulos. Esse é o mais importante", comentou.

O presidente Augusto Melo, entretanto, disse que Garro não ficou chateado com a mudança. Ele destacou que o argentino terá sucesso com a nova camisa.

"Foi de comum acordo. Foi um negócio maravilhoso. O Garro entendeu que para ele é maravilhoso. A gente tem história com a camisa 8, o Sócrates, o próprio Basílio. E eu acho que o Garro tem tudo a ver com essa camisa, vai fazer sucesso com ela", pontuou Augusto.

"Não (sobre Garro ter ficado chateado), ao contrário, você viu o ambiente maravilhoso, a equipe cada vez mais entrosada, família... o ambiente está maravilhoso", completou.

Garro estreou a camisa 8 justamente em seu primeiro jogo pelo Corinthians em 2025. O jogador foi preservado no início desta temporada por um problema no joelho direito e entrou em campo aos oito minutos do segundo tempo do jogo contra o São Bernardo, em alusão ao novo número.