Flamengo muda postura em relação ao Carioca para não estourar jogadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís avisou que não vai "matar ninguém no Carioca". E a amostragem recente já reforça uma mudança de tratamento do Flamengo à competição.

E isso passa por dois pontos principais:

Preocupação em não forçar os jogadores logo no início da temporada.

Um peso esportivo menor dado à fase de classificação do estadual.

O time principal estreou há quatro jogos no estadual. E só atuou com força 100% no primeiro deles. A ideia é evitar que os atletas façam mais de duas partidas consecutivas para não forçá-los nesse início de ano.

Foram duas partidas com reservas, e, por último, um clássico contra o Fluminense no qual De La Cruz e Arrascaeta foram preservados. Varela ficou fora porque foi ao velório da mãe e não treinou.

O duelo com o Botafogo, pela Supercopa, foi o outro jogo do ano no qual o Fla usou todo mundo que tinha à disposição.

Esse cenário contrasta com a política do clube no ano passado, refletida nas escalações de Tite.

Ao longo do estadual 2024, numa contagem a partir da estreia dos titulares, só uma partida houve preservação de jogadores — a vitória sobre o Volta Redonda, em um ensolarado sábado de Carnaval.

Neste ano, o Flamengo não quer jogar título pela janela, mas já definiu que pisar no acelerador para usar os titulares agora é um preço que não será pago.

O saldo de lesões do ano passado deixou um alerta. Para 2025, o calendário, como sempre, é apertado. Com o diferencial de que o estadual está mais espremido e no meio do ano tem Mundial de Clubes. Além disso, o peso maior será dado ao Brasileirão, na comparação com o Carioca.

Os efeitos do estadual a mil

Com Tite, o Fla pisou fundo no Carioca, atropelou adversários, mas logo nas primeiras rodadas do Brasileirão e também na altitude da Bolívia, pela Libertadores, percebeu que precisaria rodar o time.

Tite deixou claro que usou força máxima porque a diretoria tinha passado um recado: precisava ganhar o estadual a todo custo, para recuperar a hegemonia no Rio, após dois anos perdendo para o Fluminense. A conta veio mais adiante.

Já em jogos cruciais pelo Brasileiro, como diante do Palmeiras, no sintético, o Fla começou a medir as forças, quando tirou Pedro e De La Cruz. O placar? 0 a 0.

O controle atual

Em 2025, De La Cruz e Arrascaeta novamente estão no centro da atenção da preparação física e do departamento médico. Os dois foram preservados contra o Fluminense, sábado, dando o gancho para a fala de Filipe Luís sobre o tema. Luiz Araújo e Everton Cebolinha, voltando de lesão, também têm atenção especial.

Não vou matar ninguém no Carioca e, se isso custar o meu trabalho, azar... Quero ganhar o Carioca, sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho. Filipe Luís, técnico do Flamengo

E mesmo controlando, Alex Sandro já virou um problema para o jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira. Ele sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda de grau 1 (o mais baixo). Ayrton Lucas deve ganhar uma sequência.

No dia a dia, o Fla tem feito controle de carga até nos treinos. Na última semana, por exemplo, Léo Pereira, De la Cruz e Michael nem foram a campo na primeira atividade após a Supercopa para fazerem trabalhos internos. Os titulares só apareceram para correr e aquecer, retornando depois para a academia.

Depois da Supercopa, o mata-mata do Carioca vai ser a ocasião na qual o Flamengo não terá margem de erro. A fase de grupos da Libertadores só começa em abril, no meio de semana posterior ao início do Brasileirão.

"Eu não vou dar sequência de quatro, cinco jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro. E consigam manter durante toda a temporada", completou Filipe Luís.

As duas sequências

Uso dos titulares no Flamengo 2025

Volta Redonda (primeiro jogo do time principal no Carioca)

Sampaio Corrêa - time reserva

Botafogo (Supercopa)

Portuguesa - time reserva

Fluminense - preservou De La Cruz e Arrascaeta

Sequência dos titulares em 2024

Sampaio Corrêa (primeiro jogo do time principal no Carioca)

Vasco

Botafogo

Volta Redonda -- usou time misto

Bangu

Boavista

Fluminense

Madureira

Fluminense

Fluminense

Nova Iguaçu (final do Carioca)

Millionarios (Libertadores)

Nova Iguaçu (final do Carioca)

Palestino (Libertadores)

Atlético-GO (Início do Brasileiro)

São Paulo

Palmeiras -- Pedro e De La Cruz preservados