Flamengo: Arrascaeta e De la Cruz treinam e podem ser novidades no clássico

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo pode ter dois reforços importantes para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. Arrascaeta e De la Cruz treinaram nos últimos dias e devem ser opções para Filipe Luís.

O que aconteceu

Ambos treinaram normalmente no sábado e no domingo. O Fla enfrentou o Fluminense no dia 8 e folgou em seguida, mas os uruguaios foram ao Ninho do Urubu.

Os meias foram poupados por determinação do departamento médico. O Flamengo fez um planejamento de controle de carga para esse início de temporada e ambos estão sob atenção pelos vários problemas físicos em 2024.

Outro que apareceu no campo foi Varela. O lateral foi liberado na última semana para acompanhar o velório da mãe dele. Por isso, retornou apenas na sexta-feira e ficou fora do Fla-Flu.

O Fla treinou na manhã desta segunda. Os titulares fizeram regenerativo, enquanto os reservas foram a campo. Filipe Luís ainda tem mais uma atividade antes do jogo de quarta, contra o Botafogo, às 21h30.

O treinador deve poupar alguns jogadores. A ideia dele é rodar bastante a equipe para não sobrecarregar os atletas. O time será definido totalmente apenas horas antes do jogo, mas na atividade desta terça será possível esboçar a primeira ideia para a escalação.

Depois do Botafogo, o Fla tem o clássico com o Vasco. A última rodada da Taça Guanabara será diante do Maricá no dia 22. Alex Sandro será desfalque da equipe.