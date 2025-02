Escalação do São Paulo: Zubeldía escala Ferreira, e Cédric começa no banco em Brasília

A escalação do São Paulo está definida para o duelo desta segunda-feira, contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha, em Brasília, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista e que havia sido adiado pelo fato de o Tricolor ter realizado pré-temporada nos EUA e não conseguir voltar a tempo de jogar essa partida.

Após a derrota para o Red Bull Bragantino com os reservas, o técnico Luis Zubeldía volta a acionar força máxima para o compromisso na capital federal, mas com uma mudança em relação ao time que vinha sendo utilizado. Ferreira entra na vaga de Luciano, suspenso.

A escalação do São Paulo conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Ferreira e Calleri.

Outra novidade fica por conta de Cédric Soares. O lateral direito português foi relacionado pela primeira vez e fica como opção no banco de reservas.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 13 pontos, mesmo tendo dois jogos a menos que o segundo colocado, o Novorizontino, que soma 11 tentos. Se vencer a partida atrasada desta segunda-feira contra a Inter de Limeira, o Tricolor abrirá cinco pontos de vantagem na ponta da tabela restando somente quatro rodada para o fim das primeira fase.

Justamente por isso, a partida desta segunda-feira tem sido encarada com muita importância pelo elenco são-paulino, até porque deverá o último jogo da equipe considerada titular antes do clássico do próximo domingo contra o Palmeiras, uma vez que os reservas tendem a ser acionados na partida de quinta-feira, contra o Veloclube, novamente em Brasília.

Já a Inter de Limeira é a lanterna do Grupo A do Campeonato Paulista, com cinco pontos, e ainda não venceu na competição, ficando atrás de Corinthians, Mirassol e Botafogo-SP em sua chave.