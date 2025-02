Eagles se vingam dos Chiefs no Super Bowl, humilham Mahomes e frustam sonho de tri da NFL

Um domínio completo, com direito a humilhação por mais de três horas. Esse é o resumo da vitória do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs, no Super Bowl 59. Depois da derrota em 2023, Nick Sirianni e Jalen Hurts aprenderam como conter o ataque explosivo da franquia do Missouri e venceram por 40 a 22. É o segundo título da National Football League (NFL) na era do Super Bowl - o primeiro desde a temporada 2017.

Kansas City chegou ao Super Bowl mirando um tricampeonato inédito na era Super Bowl. Apenas o Green Bay Packers, entre 1929 e 1931, e 1965 e 1967, conquistou o feito e continua em atividade. Vaiando antes de entrar em campo em Nova Orleans, se mostrou como uma presa fácil, diferentemente da confiança antes da temporada e no pré-jogo. Só conseguiu pontuar no final do terceiro quarto.

"Ou você vence, ou você aprende", afirmou Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, sobre a derrota no Super Bowl 57. Philadelphia aprendeu. Sem permitir que Kansas City tivesse chances, dominou Patrick Mahomes e a linha ofensiva. Ao todo, o time comandado por Andy Reid teve menos de 100 jardas totais no primeiro tempo.

A revanche, tão falada pelos jogadores do Eagles - à exceção de Hurts, que ignorava os questionamento na semana do Super Bowl -, veio com requintes de crueldade. Desde a final contra o Tampa Bay Buccaneers, em 2021, os Chiefs não se sentiam tão pressionados. Mahomes não teve tempo no pocket e, só no primeiro tempo, sofreu duas interceptações.

Mahomes também sofreu seis sacks - pior marca da carreira - e um fumble, no que se tornou a pior partida do quarterback com a camisa de Kansas City desde que foi draftado, em 2017.

O Brasil conheceu a força do ataque dos Eagles. Em setembro, na Neo Química Arena, Philadelphia venceu a partida inaugural da liga no Brasil. Saquon Barkley, que teve três touchdowns naquele jogo, quebrou o recorde de jardas terrestre em uma só temporada da NFL (somando temporada regular e playoffs).

Jalen Hurts, que teve um desempenho de MVP no Super Bowl 57, conseguiu repetir a dose neste ano. Mesmo com uma interceptação, teve três touchdowns e mais de 300 jardas somadas na partida. Superou o recorde - que já era seu - de jardas terrestres de um quarterback no Super Bowl. E liderou a franquia em jardas na decisão.

Nick Sirianni teve um risco de ser demitido durante a temporada, mas construiu um ataque capaz de dominar a dinastia dos Chiefs. Somando a final de conferência e o Super Bowl, o ataque liderado por Jalen Hurts anotou 95 pontos.

Já o problema do time de Andy Reid, durante a temporada, foi o ataque. Sem grandes recebedores no elenco, foi dominado pela secundária dos Eagles no Super Bowl, e a linha ofensiva foi presa fácil, permitindo que Mahomes sofresse com múltiplos sacks.

Assim como no Super Bowl 57, os Eagles iniciaram melhor a partida, dominando os Chiefs nas trincheiras e com a posse da bola. Ao todo, a franquia do Missouri somou apenas 19 jardas no primeiro quarto.

Patrick Mahomes teve dificuldades para encontrar seus recebedores, e o ataque terrestre somou apenas duas jardas. Travis Kelce, com dois alvos no início do jogo, deixou bolas recepcionáveis escaparem de suas mãos. Philadelphia aproveitou esse momento para mover as correntes pelo campo.

A principal qualidade dos Eagles é o ataque terrestre. Quando Jalen Hurts também consegue comandar, com eficiência, as jogadas aéreas, é quando o time se sobressai em campo.

Foi dessa forma que chegou ao primeiro touchdown. Após um passe do quarterback, que parou na linha de uma jarda, precisou de um "empurrãozinho" - tush push, jogada em que é empurrado para endzone - para anotar os primeiros pontos da partida.

No segundo quarto, os Chiefs davam indícios que iriam mudar o clima da partida, com uma interceptação de Jalen Hurts no início do período. Mas não conseguiram. Philadelphia continuou dominando a franquia do Missouri, que não conseguia ir ao campo ofensivo. O resultado foi ver o placar saltar para 17 a 0 no início do segundo quarto.

Mahomes, incomodado com a pressão na linha ofensiva e sem encontrar seus recebedores, deu a bola nas mãos de Cooper DeJean - outro aniversariante do dia, ao lado de Saquon Barkley -, que converteu o segundo touchdown de Philadelphia na partida. Foi também a primeira pick six que Mahomes sofreu nos playoffs em sua carreira.

Na sequência, outra interceptação de Mahomes, que levou o placar para 24 a 0 antes do final do primeiro tempo. Ao todo, somou apenas 33 jardas em todos os 30 minutos iniciais - a pior da carreira. É também a primeira vez que os Chiefs foram para o intervalo de um Super Bowl sem pontuar.

Nem o show de Kendrick Lamar, no intervalo, foi capaz de animar o espírito de Kansas City. Na volta do intervalo, o mesmo pesadelo vivido no primeiro: domínio dos Eagles, sem permitir a Mahomes, Kelce e companhia qualquer oportunidade de reverter o placar.

No fim do terceiro quarto, Mahomes encontrou Xavier Worthy na endzone para, ao menos, evitar que os Chiefs terminassem a decisão sem pontuar. Essa foi a primeira campanha dos Chiefs que chegou ao campo ofensivo durante toda a partida.

Antes disso, Jalen Hurts, que teve um desempenho a nível MVP no Super Bowl, já havia ampliado novamente o placar. O quarterback dos Eagles encontrou Devonta Smith na endzone, com grande separação, para aumentar a "goleada" na decisão.

As mínimas chances dos Chiefs caíram por terra nos seus próprios erros. Depois das duas interceptações no primeiro tempo, Mahomes ainda sofreu um fumble, para recolocar o Eagles no ataque. Como se não bastasse, perdeu Chris Jones por lesão, principal peça no sistema defensivo.

No garbage time, semelhante ao 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, Deandre Hopkins e Xavier Worthy ainda conseguiram diminuir a vantagem, aumentando para 22 a pontuação dos Chiefs sobre a defesa reserva do rival - mas nada que se aproximasse dos 40 anotados por Philadelphia. E que foram mais do que suficientes para se vingar de Kansas City em Nova Orleans.