Defesa do Santos passa ilesa pela primeira vez na temporada e agrada Caixinha

Apesar de não ter gostado do resultado, o técnico Pedro Caixinha tirou um ponto positivo do empate de 0 a 0 do Santos com o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Pela primeira vez na temporada, o Peixe não foi vazado.

"Foi a primeira vez que não sofremos gol. Isso é positivo. O Brazão foi o homem do jogo. Mas foi um ponto favorável do jogo de hoje. A equipe soube muito bem não defender para frente, mas reorganizar. Foi um aspecto positivo. Ajudou a manter o gol nulo. A reorganização defensiva, o trabalho dos zagueiros e do Brazão fez como que a gente conseguisse manter o gol a zero", analisou.

O português também celebrou o fato do Alvinegro Praiano não ter sofrido na bola aérea, grande pesadelo do time até então.

"Controlamos muito melhor o espaço aéreo e a bola parada. Eles já não fizeram a bola parada com tanta qualidade. Tinha sempre alguém na disputa da primeira bola. E os laterais fecharam os espaços e deram balanço. Gostei como a equipe fez o balanço mais alto, quando o lateral pressionou mais alto e a linha defensiva fez o balanço para o lado da bola. O Brazão também foi bem", comentou.

Em Novo Horizonte, Caixinha montou a linha defensiva com Leo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Vinicius Lira, além de Gabriel Brazão, eleito craque da partida.

Essa foi uma defesa inédita, já que Gil foi titular pela primeira vez na temporada. O experiente zagueiro estava fora dos planos da comissão técnica, mas foi utilizado ao longo do empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na última quarta-feira.

Este foi o oitavo compromisso do Santos em 2025. São 11 gols sofridos, além de 10 feitos. O time soma duas vitórias, três empates e três derrotas.

O Peixe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).