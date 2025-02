Cruzeiro formaliza reclamação contra arbitragem após derrota para o Atlético-MG

O encontro entre os dois principais clubes de Minas Gerais neste domingo, em jogo válido pelo Campeonato Estadual, ainda "não terminou". Nesta segunda-feira, o Cruzeiro protocolou uma queixa formal na Federação Mineira de Futebol contra o árbitro de vídeo da partida, Rodolpho Toski Marques. A reclamação da diretoria é que o zagueiro Lyanco, pivô da expulsão de Gabigol, deveria ter recebido cartão vermelho após pisão em Dudu.

No entendimento dos dirigentes houve um erro do VAR ao não recomendar uma revisão do lance, que poderia ocasionar a exclusão do defensor atleticano da partida.

"No entendimento do clube e de todos os especialistas que se manifestaram publicamente, houve um erro grosseiro em lance ocorrido aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o VAR deveria ter atuado e indicado a revisão do lance que ocasionaria a expulsão de um atleta adversário", diz parte do trecho da nota emitida pela diretoria.

Além da reclamação contra os envolvidos, o Cruzeiro solicitou ainda todos os áudios da comunicação entre o VAR e o juiz de campo no lance que determinou o cartão vermelho dado ao centroavante Gabigol após entrada com uma cotovelada na lateral do campo sobre o defensor Lyanco.

"Com total descontentamento com o ocorrido, o Cruzeiro também informa que solicitou todos os áudios da comunicação entre VAR e árbitro em campo acerca do lance em questão, além de outros momentos cruciais da partida, como a revisão jogada que culminou na expulsão do atleta Gabriel".

O clássico, que marcou o duelo particular de Gabigol (em seu primeiro clássico oficial) contra o atacante Hulk, acabou tendo um desfecho favorável para o jogador atleticano. Ele deixou o campo como destaque da partida ao marcar os dois gols da vitória de 2 a 0 da equipe alvinegra no Mineirão.