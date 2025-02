Cruzeiro apresenta Léo Jardim e técnico vê futebol brasileiro como desafio: 'País do futebol'

O Cruzeiro apresentou nesta segunda-feira, de forma oficial, o técnico Léo Jardim como seu novo treinador para a temporada 2025. O profissional, que chegou para substituir Fernando Diniz, demitido no final de janeiro, explicou o motivo de ter deixado o Al Ain, dos Emirados Árabes, para trabalhar no futebol brasileiro.

"Não é financeiro, é simplesmente uma opção de vida vir ao Brasil, que é o País do futebol, o País com mais talentos no mundo", afirmou o treinador português em sua primeira entrevista como comandante da equipe cruzeirense.

Na conversa com os jornalistas, Jardim comentou sobre a abordagem dos dirigentes mineiros e a perspectiva de dirigir uma equipe da dimensão do Cruzeiro. "Eles me apresentaram uma proposta interessante. Sabendo que o maior de Minas tinha um projeto em mãos que poderia ser do meu interesse, eu aceitei", disse.

Durante a rodada de negociações, Jardim aproveitou para conhecer um pouco do elenco que terá em mãos e disse que primeiro vai avaliar os jogadores. "Quando conversamos a nos falar, tive a preocupação de fazer um estudo do clube em relação ao elenco. Quero tomar decisões (sobre reforços) depois de trabalhar um pouco com eles. Uma coisa é ver vídeos, outra é sentir no campo a qualidade e o perfil de cada atleta."

Presente ao clássico com o Atlético-MG neste domingo, onde assistiu à partida das tribunas, o treinador disse que muitas lições precisam ser tiradas da derrota de 2 a 0 para o principal rival. "O que posso dizer é que a partida teve dois momentos: antes e depois da expulsão (de Gabigol). Sempre difícil jogar com um a menos. Por isso o adversário ganhou bem. Queremos fazer melhor no futuro e fica uma experiência do que não queremos", comentou o treinador