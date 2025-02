CPI vai pedir indiciamento do tio de Paquetá e confirma pix a Luiz Henrique

A CPI das Apostas esportivas pedirá o indiciamento de três pessoas. Entre elas, Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá. A alegação é a suspeita de participação em manipulação de partidas.

A investigação da comissão parlamentar também confirmou um pagamento suspeito ao atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, em fevereiro de 2023.

Como o UOL revelou em setembro, o jogador recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol.

Os outros dois pedidos de indiciamento são para o empresário William Rogatto, autodenominado o "Rei do Rebaixamento", e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

O UOL apurou que o indiciamento de Luiz Henrique chegou a ser discutido dentro da CPI. Mas, no final, a decisão foi por não incluir o jogador na lista.

Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente nesta terça-feira (11), pelo senador Romário (PL-RJ).

No texto, Romário diz que as movimentações financeiras de Bruno Tolentino "são incompatíveis com o patrimônio declarado para a Receita Federal".

O indiciamento é com base no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, pelo crime de "dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão e multa.

O relatório final da CPI está previsto para ser votado na quarta-feira (12), mas existe uma movimentação de estender a duração da CPI para que William Rogatto seja extraditado ao Brasil. Ele foi preso em Dubai.

Tolentino e os outros indiciados só serão réus se o Ministério Público e, depois, a Justiça acatarem.

Como a investigação aconteceu

O relatório da CPI feito por Romário tem 692 páginas.

Tolentino foi alvo de quebra de sigilo bancário e telemático na CPI, após ter sido convocado para depor e optado por ficar em silêncio.

O olhar sobre ele aconteceu porque o UOL revelou a existência de pagamentos suspeitos para o atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e à época no Bétis-ESP, em 2023.

Da conta de Bruno saíram R$ 30 mil. O UOL mostrou que Luiz Henrique recebeu, via pix, mais um repasse de R$ 10 mil. A origem foi a conta de Yan Tolentino, filho de Bruno.

O próprio tio de Paquetá confirmou ao UOL as movimentações, mas não quis dar detalhes à CPI.

'Movimentações incompatíveis'

O relatório da CPI traz ainda mais informações bancárias do tio de Paquetá e aumentam a dimensão da movimentação financeira dele e de outros parentes do jogador.

O tio de Paquetá está em uma lista de apostadores suspeitos. Além de pagar R$ 30 mil a Luiz Henrique, a CPI localizou 258 transações dele para ele mesmo, totalizando R$ 839.696,44.

Entre as transferências, Bruno Tolentino recebe valores de exatos R$ 10 mil das seguintes instituições de pagamentos:

Dinar Facilitadora de Pagamentos Internacionais Ltda - 1 transação

Facilpag Serviços Administrativos Ltda - 2 transações

Dornel Facilitadora de Pagamentos Ltda - 1 transação.

Foram identificados outros pagamentos de R$ 5 mil de empresas semelhantes (Interpag Serviços Administrativos Eireli, Toledo Cobranças e Pagamentos Ltda).

Há também o movimento de saída de dinheiro da conta de Bruno Tolentino:

A Okto Pagamentos recebeu R$ 113.698,91 de Tolentino (em 66 transações).

A Dornel Facilitadora de Pagamentos recebeu R$ 23.085,00 de Tolentino (em oito transações).

Segundo o relatório da CPI, há outras empresas semelhantes recebendo valores de Tolentino, geralmente acima de R$ 10 mil.

Pay By Betano, forma de pagamento disponível na casa de apostas Betano, recebeu R$ 26.431,92 de Tolentino (20 transações).

O delator e quem deu a dica da aposta casada

O fio de investigação entre Paquetá, os parentes do jogador e até Luiz Henrique foi reforçado à CPI por Bruno Lopez de Moura.

Bruno é pivô de outro caso de manipulação, o que foi descoberto pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e resultou na operação Penalidade Máxima.

Ele disse em depoimento que ganhou uma aposta casada que envolvia Luiz Henrique e Paquetá, em março de 2023. Esse mesmo jogo foi o que despertou alerta na Europa e virou motivo de denúncia da Federação Inglesa contra Paquetá, que joga no West Ham.

Ao descrever o caso, Bruno citou quem deu a dica sobre essa combinação: Marlon Bruno Nascimento da Silva.

A quebra do sigilo bancário do tio de Paquetá mostrou que Bruno Tolentino repassou a Marlon um total de R$ 97 mil, em cinco transações diferentes. Marlon foi citado como suposto responsável por cooptar jogadores para manipulações.

O depoimento de Bruno traz ainda uma questão que envolve outro membro da família de Paquetá: o irmão do jogador, Matheus Paquetá.

Pelo relato, quando Marlon disse a Bruno que deveria fazer a aposta casada nos cartões amarelos, em 12 de março de 2023, veio o motivo:

"Seu contato, conhecido como Marlon, informou que Paquetá comunicou que daria 'um presente de aniversário' ao seu irmão, Matheus Paquetá", apontou o relatório.

O que seria esse presente? Um cartão amarelo. Matheus completou 28 anos no dia do jogo alvo de investigação.

"Marlon não deu detalhes sobre a cooptação de Luiz Henrique, mas informou que também receberia cartão amarelo na mesma rodada", disse outro trecho do relatório.

Luiz Henrique foi fundamental para o Botafogo em 2024 e se transferiu para o Zenit, da Rússia.