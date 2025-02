Cormier revela fala de Poatan após ser desafiado por Du Plessis: "Esse cara é muito pequeno"

No último sábado (8), após desbancar Sean Strickland na luta principal do UFC 312, Dricus du Plessis aproveitou a entrevista pós-luta para, ainda no octógono, desafiar Alex Pereira para uma superluta. Conduzindo a interação, Daniel Cormier percebeu que a intimação era direcionada a 'Poatan' e chegou a verbalizar isso no microfone no momento. Momentos após o ocorrido, o ex-lutador e atual comentarista da principal liga de MMA do mundo conversou de forma breve com o campeão dos meio-pesados (93 kg) e revelou o que o brasileiro lhe disse logo após se tornar alvo de 'DDP'.

Através de um vídeo em seu próprio canal no Youtube, gravado ao lado do octógono montado na 'Qudos Bank Arena', em Sydney (AUS), momentos depois do desfecho do UFC 312, Cormier destacou que foi conversar com Poatan e lhe explicar que Dricus estava interessado em um duelo. De acordo com 'DC', o campeão brasileiro teria lhe respondido que o desafeto sul-africano é muito pequeno para enfrentá-lo. Soberano entre os pesos-médios (84 kg), Du Plessis tem 1,83m de altura, contra 1,93m de Alex.

"Dricus du Plessis é o cara. No octógono, ele desafiou o Pereira (Poatan). Falei com o Pereira após a luta: 'Ele quer você, Pereira'. E ele respondeu: 'Ele é muito pequeno'. Estou falando sério. O Pereira falou: 'Esse cara é apenas muito pequeno'. O Alex, no entanto, é enorme. Quero dizer, ele me pareceu enorme se comparado com o Dricus. Adoro que o Dricus tenha esses objetivos grandiosos. Apenas acho que ele ainda tem trabalho a fazer nos pesos-médios antes de pensar em subir (de categoria). Sendo o Khamzat Chimaev o problema número 1", revelou Daniel.

Acordo verbal para superluta

Depois do desafio público no octógono, Dricus e Poatan se encontraram nos bastidores do evento e, aparentemente, selaram um acordo verbal para se enfrentarem no futuro entre os meio-pesados. Mas para o duelo sair do papel como uma superluta entre campeões, o brasileiro e o sul-africano terão que defender seus respectivos cinturões nos próximos desafios. Alex Pereira terá Magomed Ankalaev pela frente no UFC 313, em março. Já 'DDP' provavelmente terá que lidar com Chimaev, em card ainda não confirmado.