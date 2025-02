Corinthians treina em ginásio do CT devido à chuva e inicia preparação para enfrentar o Santos

Nesta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou após a vitória de 2 a 0 sobre o São Bernardo e iniciou os trabalhos para enfrentar o Santos, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Dentro do ginásio do CT Joaquim Grava, o Timão abriu os treinos para a partida que acontece nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Como de costume, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo do Timão diante do São Bernardo realizaram um trabalho visando a recuperação física. Os demais atletas do elenco iniciaram as atividades na academia e seguiriam para os campos do CT Joaquim Grava quando uma chuva forte despencou.

Desta maneira, o trabalho do dia foi realizado no ginásio do CT, na quadra de futsal, com um trabalho de passes e movimentações comandado pela comissão técnica. Nesta terça-feira, o elenco corintiano retorna aos treinamentos para os últimos ajustes antes da partida diante do Peixe.

Gustavo Henrique (lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita), Breno Bidon e Felipe Longo (convocados para a Seleção Sub-20) são desfalques confirmados do Timão. O atacante Talles Magno, que está nos Estados Unidos para resolver questões de documentação, é tratado como dúvida.

No embate, que marcará o encontro entre os astros e amigos Memphis Depay e Neymar, o Timão busca sua primeira vitórias em clássicos nesta temporada. Na fase de grupos do Paulista, o Corinthians foi superado pelo São Paulo por 3 a 1 no Morumbis e arrancou um empate contra o Palmeiras por 1 a 1 no Allianz Parque.

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge soma, atualmente, 22 pontos e tem garantida, no mínimo, a segunda posição da chave. O Corinthians, portanto, tem vaga assegurada nas quartas de final.