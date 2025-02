Corinthians informa que todos os ingressos para o clássico contra o Santos estão reservados

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que todos os ingressos para o clássico contra o Santos, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, foram previamente reservados. A bola rola na quarta, na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h35 (de Brasília).

Os membros do Fiel Torcedor, plano de sócio-torcedor do clube, esgotaram os bilhetes desde o início da abertura das vendas. O clube abrirá as vendas às 15h desta segunda para os torcedores adimplentes do plano, mas não há mais ingressos disponíveis.

Os gols de Palhinha e Sócrates na final do Paulistão de 1979 contra a Ponte Preta! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/wGqHcywS8R ? Corinthians (@Corinthians) February 10, 2025

Contudo, reservas que não tiverem o pagamento confirmado serão canceladas, e os ingressos retornarão ao sistema. Assim, o torcedor que ainda deseja comparecer ao clássico deve seguir acompanhado o site do clube.

Classificado às quartas de final, o Corinthians agora busca encerrar a primeira fase do Paulista com a melhor campanha. O Timão lidera a classificação geral e o Grupo A do Estadual, com 22 pontos conquistados.