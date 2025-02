Conmebol define data e horário do sorteio da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (10), a data e horário do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025.

O que aconteceu

O sorteio será realizado no dia 17 de março, às 20h (de Brasília). O evento ocorrerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O Brasil tem seis times classificados à fase de grupos: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Internacional.

Quatro brasileiros devem ser cabeças de chave. A divisão dos potes se baseia nas posições dos times classificados no ranking da Conmebol. Sendo assim, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo devem estar no pote 1 — o Glorioso por ter sido campeão da última edição.

Os 32 participantes da fase de grupos ainda não estão todos definidos. Há quatro vagas em disputa nas fases preliminares, que contam com Corinthians e Bahia. Os dois times brasileiros entram só na segunda fase e encaram Universidad Central (VEN) e The Strongest (BOL), respectivamente.

O sorteio acontecerá já com a definição de todos os classificados. Por estarem na Pré-Libertadores, Corinthians e Bahia entrarão no pote 4 caso avancem e podem cruzar com outra equipe brasileira na fase de grupos. No mais, cruzamentos de equipes do mesmo país não são permitidos nos grupos.

Prováveis potes

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, São Paulo, Nacional (URU) e Racing

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo e os quatro classificados da fase prévia

Jogos da fase preliminar

Primeira fase

Jogo 1 - Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

- Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) Jogo 2 - Monagas (VEN) x Defensor (URU)

- Monagas (VEN) x Defensor (URU) Jogo 3 - Blooming (BOL) x El Nacional (EQU)

Segunda fase

Jogo 1 - Deportes Iquique (CHI) x Santa Fé (COL)

- Deportes Iquique (CHI) x Santa Fé (COL) Jogo 2 - Boca Juniors (ARG) x Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER)

- Boca Juniors (ARG) x Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER) Jogo 3 - Bahia x The Strongest (BOL)

- Bahia x The Strongest (BOL) Jogo 4 - Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

- Boston River (URU) x Ñublense (CHI) Jogo 5 - Cerro Porteño (PAR) x Monagas (VEN) ou Defensor (URU)

- Cerro Porteño (PAR) x Monagas (VEN) ou Defensor (URU) Jogo 6 - Tolima (COL) x Melgar (PER)

- Tolima (COL) x Melgar (PER) Jogo 7 - Barcelona (EQU) x Blooming (BOL) ou El Nacional (EQU)

- Barcelona (EQU) x Blooming (BOL) ou El Nacional (EQU) Jogo 8 - Corinthians x Universidad Central (VEN)

Terceira fase

Jogo 1 - Deportes Iquique (CHI) ou Santa Fé (COL) x Boca Juniors (ARG) ou Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER)

- Deportes Iquique (CHI) ou Santa Fé (COL) x Boca Juniors (ARG) ou Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER) Jogo 2 - Bahia ou The Strongest (BOL) x Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

- Bahia ou The Strongest (BOL) x Boston River (URU) x Ñublense (CHI) Jogo 3 - Cerro Porteño (PAR) ou Monagas (VEN) ou Defensor (URU) x Tolima (COL) ou Melgar (PER)

- Cerro Porteño (PAR) ou Monagas (VEN) ou Defensor (URU) x Tolima (COL) ou Melgar (PER) Jogo 4 - Corinthians ou Universidad Central (VEN) x Barcelona (EQU) ou Blooming (BOL) ou El Nacional (EQU)

Datas da Libertadores