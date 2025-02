Com Messi na campanha, Inter Miami lança novo uniforme para 2025/2026

O Inter Miami (EUA) e a Adidas lançaram, nesta segunda-feira, o novo uniforme do clube para a temporada 2025/2026. A campanha, chamada de Euforia, busca capturar a emoção e a expectativa do que está por vir para a equipe.

"A Euforia incorpora a paixão e a energia de abraçar essas oportunidades de frente, sabendo que o Inter Miami está pronto para entrar em campo com os melhores e continuar sonhando alto", escreveu o clube em seu site oficial.

A camisa é listrada, alternando entre dois tons de rosa. E ainda conta com o logo da Adidas e as tradicionais três listras da marca na cor preta. Inicialmente, apenas os torcedores nos EUA vão poder comprar o uniforme a partir desta quarta-feira.

As vendas para o resto do mundo começam no dia 14 de fevereiro.

A estreia da nova camisa vai acontecer na abertura da nova temporada da MLS, no dia 22 de fevereiro, quando o Inter Miami encara o New York City, às 16h30 (de Brasília), no Chase Stadium.

Em 2025, além das competições do calendário norte-americano e da Copa dos Campeões da Concacaf, o Inter Miami ainda vai disputar o novo Mundial de Clubes no meio do ano. A equipe do craque Lionel Messi está no grupo A, junto com Palmeiras, Porto e Al Ahly.

A estreia na competição acontece no dia 14 de junho, às 21 horas (de Brasília), quando encara o Al Ahly, no Hard Rock Stadium, em Miami.