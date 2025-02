CEO do Al-Hilal diz que Neymar 'não é mais capaz de entregar' o desejado

Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal, disse que Neymar já não faz mais parte da equipe por não ter conseguido auxiliar no âmbito físico e esportivo.

O que aconteceu

Ainda que tenha ajudado com o marketing do clube, Neymar não teve bom desempenho em campo, com poucos minutos jogados. "Por mais que Neymar tenha contribuído para nosso sucesso de marketing, o desempenho atlético vem em primeiro lugar e aqui chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperávamos", disse o CEO do clube, ao jornal alemão Süddeutsche.

Calzada ainda afirmou que o brasileiro não está "bem" para ajudar o Al-Hilal a vencer títulos: "Atualmente, Neymar não está no nível que lhe permite atuar como precisamos para atingir nossos objetivos de vencer a liga, vencer a Liga dos Campeões da AFC e atingir o nível máximo possível no Mundial de Clubes",

Pelo clube saudita, Neymar atuou em apenas sete jogos, com um gol marcado e duas assistências. O atleta teve lesão que o fez ficar de fora por cerca de um ano dos gramados, perdendo boa parte do tempo em que esteve sob contrato do Al-Hilal.