CEO detalha SAF da Portuguesa e novo Canindé: 'Arena mais moderna do país'

No final de 2024, a Portuguesa concluiu sua transição para uma Sociedade Anônima do Futebol, dando esperança para os torcedores de que o clube paulista terá seus dias de glória novamente. Um dos principais nomes dessa reformulação, o CEO Alex Bourgeois explicou como está dividida a posse da SAF e algumas de suas funções em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

A Tauá Futebol é quem comprou a SAF da Portuguesa, a gente tem 80% enquanto a Associação tem 20%. Sou um dos cinco sócios da empresa e estou à frente do projeto no dia a dia. Basicamente, a minha responsabilidade é gerenciar o dia a dia da Portuguesa e acabo me reportando para o Conselho de Administração da SAF.

Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa

Com promessa de investimento de R$1 bilhão, criou-se expectativa de que a equipe trouxesse grandes reforços para a temporada, na qual disputará Campeonato Paulista, Série D e Copa do Brasil. O dirigente, no entanto, pediu calma e afirmou que os gastos devem corresponder à medida que o clube eleva seu nível.

Não vamos montar um time de Premier League para disputar a Série D, não faz sentido, seria uma loucura e jogar dinheiro no lixo. Então nós montamos times de acordo com o momento que estamos, obviamente tentando o melhor possível. Este ano, provavelmente a Portuguesa terá seu time mais caro do Paulistão nas últimas décadas. A gente deve ser a sexta ou sétima maior folha do campeonato.

Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa

Até breve ao Canindé

Além do investimento em jogadores, a SAF também promete melhorar a estrutura da Portuguesa, incluindo uma reforma na casa da Lusa, o Canindé. Com previsão de três anos de duração, a obra teve seu início antecipado para o começo de 2024. Durante o período, a equipe deve mandar seus jogos no Pacaembu.

O projeto é sensacional e eu acho que vai ser a arena mais moderna do Brasil. [...] Queremos deixar um marco para a cidade de São Paulo, já que será uma arena multiuso cuja principal atividade será o futebol

Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa

Além dos jogos, o novo Canindé poderá receber eventos. Em dias de partidas, a capacidade será de 30 mil pessoas, enquanto para shows será de 45 mil. A reforma deve custar cerca de R$ 500 milhões.

Nani deixa Memphis 'no chinelo'?

Bourgeois gerou polêmica em uma fala recente ao comparar o atacante português Nani ao holandês Memphis Depay, atualmente no Corinthians. O dirigente revelou que tentou trazer Nani à Portuguesa para a disputa do Paulistão, mas o português preferiu encerrar a carreira. Ao comentar sobre a negociação, Bourgeois elogiou Nani e afirmou que ele deixaria Depay "no chinelo".

A repercussão é normal porque você está falando de um jogador que está no Corinthians, maior torcida do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Mas acho que o que falei não é nenhuma loucura. Acho o Depay um baita jogador, mas se comparar a carreira dele com a do Nani, o próprio Memphis vai reconhecer que a carreira do Nani é melhor

Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa

Nani teve grande destaque como companheiro de Cristiano Ronaldo em sua primeira passagem no Manchester United, tendo conquistado uma Liga dos Campeões e quatro Premier League com o clube inglês. Ele estava atuando no Estrela Amadora, de Portugal, até anunciar sua aposentadoria.

Passagem conturbada pelo São Paulo

A Portuguesa não é a primeira experiência que Alex Bourgeois tem com o futebol brasileiro. O dirigente já foi CEO do São Paulo em 2015, durante a gestão de Carlos Miguel Aidar. Contudo, foi demitido em apenas dois meses devido a questões que trata como "políticas".

No São Paulo, eu descubro como é a política do futebol, onde infelizmente eu fui moído. [...] Eu era visto como os olhos do Abilio Diniz, que foi quem me colocou lá, e ninguém queria que desse certo. A política queria manter o clube na mão dos conselheiros.

Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa

Bourgeois chegou a trabalhar novamente no São Paulo, dessa vez com Leco como presidente, mas foi desligado em pouco tempo.

"Foi um dos momentos mais conturbados do São Paulo nos últimos 10 ou 15 anos. Foi muito difícil e eu estava no meio desse turbilhão. Tudo estava muito desarrumado e era perceptível que alguma coisa ia acontecer".

