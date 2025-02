Cano está perto de completar dois anos sem marcar contra o Flamengo, sua maior vítima pelo Fluminense

Titular no clássico entre Fluminense e Flamengo, no último sábado, pela nona rodada do Campeonato Carioca, Germán Cano está perto de completar dois anos sem marcar contra o Rubro-negro, sua maior vítima com a camisa do Tricolor.

A última vez que Cano balançou as redes contra o Flamengo foi no dia 9 de abril de 2023, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, Cano marcou duas vezes na vitória do Fluminense, por 4 a 1, e garantiu o bicampeonato do Estadual.

Desde então, foram sete clássicos sem o argentino anotar um gol contra o rival. Antes disso, segundo o jornal O Dia, Cano tinha sete tentos em oito jogos. Ao todo, são 15 partidas, seis vitórias, três empates e seis derrotas.

Imagens do clássico no Maraca! ?: Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/vLA9FL0k1t ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 9, 2025

Após uma temporada abaixo no ano passado, Cano vem recuperando a boa forma em 2025, com quatro gols marcados em seis jogos. O argentino é o vice artilheiro do Carioca, empatado com Zé Vitor (Boavista) e Wallace Yan (Flamengo), e atrás apenas de Pablo Vegetti (Vasco), com cinco bolas na rede.

Com o empate neste sábado, em 0 a 0, o Fluminense foi aos 11 pontos, na 9ª posição, fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O Tricolor está dois pontos atrás do Nova Iguaçu, 4º colocado.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Nova Iguaçu, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã.