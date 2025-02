Calleri não esconde frustração com empate do São Paulo: 'Não fomos bem'

O centroavante Calleri não escondeu a frustração com o empate do São Paulo com a Inter de Limeira por 0 a 0 na noite desta segunda-feira (10), na Arena BRB Mané Garrincha. O camisa 9 lamentou a atuação e afirmou que a equipe precisa melhorar.

Foi um jogo onde a gente não jogou bem. No primeiro tempo tivemos duas ou três chances que não foram muito claras. Segundo tempo com um a mais não fizemos boa partida, fomos lentos nos passes, fizemos cruzamentos muito rápidos e não conseguimos conectar. Não tem desculpas, fomos mal. Antes não éramos os melhores do mundo, agora não somos os piores. Mas está claro que precisamos melhorar e conversar entre nós para isso.

O Tricolor teve um a mais durante todo o segundo tempo. Juan Tavares foi expulso nos acréscimos da primeira etapa.

Zubeldía colocou os jovens Ryan Francisco e Lucas Ferreira, além de promover a estreia de Cédric. O trio entrou na metade do segundo tempo, mas o time não conseguiu abrir o placar.

Com o resultado, a Inter de Limeira saiu da lanterna do campeonato e também deixou a zona do rebaixamento. O time do interior chegou a seis pontos no torneio.