Calleri lamenta novo tropeço do São Paulo no Paulista: "Não tem desculpa"

Calleri deixou o gramado da Arena BRB Mané Garrincha, nesta segunda-feira, abalado com mais um tropeço do São Paulo no Campeonato Paulista após o empate sem gols com a Inter de Limeira, mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo devido à expulsão de Juan Tavares.

"Jogo que não jogamos bem. No primeiro tempo tivemos duas ou três chances que não foram muito claras. No segundo tempo eles com um jogador a menos, não fizemos outra vez uma boa partida. Passes lentos, cruzamentos muito rápidos. Não conseguimos nos conectar. Não tem desculpa hoje, fomos mal", disse Calleri ao Paulistão+.

Ao longo dos 90 minutos o São Paulo produziu o suficiente para vencer a Inter de Limeira, mas esbarrou na ótima noite do goleiro Igor Cabral ou na falta de pontaria de seus jogadores de frente. A ineficácia com um jogador a mais durante todo o segundo tempo chama atenção, já que no último fim de semana, na derrota para o Red Bull Bragantino, o Tricolor também não construiu o placar estando em vantagem numérica ao longo da etapa complementar daquela partida.

"Não éramos os melhores do mundo e agora não somos os piores do mundo também. Está claro que devemos melhorar e entre nós ver o que está acontecendo, porque um jogo como o de hoje nós deveríamos ganhar", concluiu Calleri.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Veloclube, às 21h30 (de Brasília), novamente na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis receberá o show da cantora colombiana Shakira nesse mesmo dia.