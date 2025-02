Caixinha quer Neymar jogando 'à la Messi' no Santos; PVC explica

Técnico do Santos, Pedro Caixinha tem pedido a Neymar para ele atuar "como Messi" e buscar espaço nas costas dos volantes rivais, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Caixinha vem falando que ele quer o Neymar atrás do volante. O volante vai perseguir, e o Neymar vai escapar.

O que é jogar entre as linhas? É jogar atrás do volante, o volante vem perseguir, e ele tem que achar esse espaço -- mais ou menos como o Messi.

Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que, mesmo atuando como camisa 10, Neymar segue buscando jogo pelo lado esquerdo do campo, como no início da carreira.

Quando isso acontece, Guilherme flutua por dentro, deixando Tiquinho Soares como homem de área.

O Neymar tem que buscar o espaço atrás e vai inverter com o Guilherme. É essa movimentação que o Caixinha está dizendo para ele que precisa.

E o Neymar sabe, porque, como ele mesmo disse, ele se especializou nessa função de ponta de lança nos últimos anos.

Paulo Vinícius Coelho

Rony no Galo? Atlético-MG estuda fazer proposta ao Palmeiras, diz Hernan

O Atlético-MG estuda a possibilidade de fazer uma proposta ao Palmeiras pelo atacante Rony, informou André Hernan.

O Atlético estuda uma proposta para o Rony. Não chegou a proposta, mas pode pintar. O Galo prepara uma oferta para o Rony.

O Cuca quer reforços e gostaria de contar com um cara como o Rony, que chega na frente e faz gol.

André Hernan

De acordo com o colunista, porém, o Galo ainda não oficializou a proposta.

Até o momento, não chegou nenhuma oferta ao Palmeiras e nem aos representantes do Rony.

André Hernan

Rony voltou a ser relacionado por Abel Ferreira e entrou em campo no empate do Palmeiras contra o Água Santa, mas segue liberado pelo Alviverde para buscar um novo clube.

