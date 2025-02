Caio Borralho parabeniza campeão Du Plessis, mas avisa: "Posso e vou vencer você"

No último sábado (8), na Austrália, Caio Borralho marcou presença no UFC 312 e assistiu de camarote a vitória de Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg), sobre Sean Strickland por decisão unânime. Após a luta, o brasileiro, por meio de sua conta oficial no 'X', mostrou fairplay e parabenizou o atleta, mas também tratou de fazer um aviso um tanto quanto ameaçador ao mesmo.

Se na primeira luta o sul-africano superou o 'bad boy' por decisão dividida, em 2024, na revanche, sua vitória foi clara e dominante. No entanto, Caio não se mostra intimidado pelo status e pela grande fase de Dricus no MMA, campeão do UFC e invicto na empresa. Pelo contrário, o brasileiro, ao projetar um possível combate contra 'Stillknocks', garantiu ter total condição de destroná-lo. E a confiança de 'The Natural' se explica. Hoje, Borralho é o sexto colocado no ranking da categoria e, assim como Du Plessis, não sabe o que é perder pela liga.

"Parabéns ao Dricus. MAS EU POSSO E VOU VENCER VOCÊ! Marque minhas palavras", escreveu o lutador.

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o sexto colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.

Congrats to @dricusduplessis BUT I CAN AND I WILL BEAT YOU!

Mark my words ?

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) February 9, 2025