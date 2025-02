Brigas de torcidas viram rotina em semana de clássicos e 179 são detidos

Do UOL, em São Paulo (SP)

Os confrontos entre torcedores antes de clássicos viraram rotina no futebol brasileiro em uma semana. Três grandes jogos nos últimos dias ficaram marcados por cenas de horror do lado de fora dos estádios e 179 pessoas foram detidas.

Guerra de torcidas antes de Santa Cruz x Sport

Briga entre torcedores de Santa Cruz e Sport Imagem: Reprodução

O primeiro ato que chocou o país foram as cenas de guerra nas ruas de Recife no dia 1º de fevereiro, proporcionadas por organizadas de Santa Cruz e Sport. No total foram 12 feridos — sendo três internados - e 14 detidos.

Os vídeos que circularam nas redes sociais mostraram brigas, vandalismo e muita correria pelas ruas da capital pernambucana. Alguns torcedores, inclusive, ficaram em estado grave.

Ocorreram detenções também em outros locais da Região Metropolitana de Recife. Três pessoas foram autuadas em flagrante delito por tentar invadir um terminal de ônibus. Já no município de Cabo de Santo Agostinho outros três foram detidos por violência e uso de artefatos explosivos.

Em campo, o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0 pelo Campeonato Pernambucano. Havia cinco anos o Tricolor não vencia seu rival rubro-negro.

O Ministério do Esporte emitiu uma nota oficial sobre o episódio. Nela, o órgão federal cobrou uma "investigação rigorosa" e "responsabilização de todos os envolvidos".

Torcedores de Fortaleza e Ceará também entraram em conflitos; 115 foram detidos

Polícia Militar do Ceará conduziu 108 pessoas envolvidas em conflitos entre torcedores de Ceará e Fortaleza Imagem: Reprodução/SSPDS-CE

Os registros da Polícia apontam confusão entre torcedores, confronto com a Polícia Militar e tumulto em vias públicas no último sábado (8) antes do Clássico-Rei. Cinco bairros da capital cearense presenciaram os conflitos: Maraponga, Jardim das Oliveiras, Parangaba, Canindezinho e Avenida Rogaciano Leite.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a Polícia Militar (PMCE) realizou a condução de 108 pessoas envolvidas nos confrontos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e sete para o 13º Distrito Policial, totalizando 115 conduzidos.

Três pessoas com mandados de prisão em aberto foram capturadas. Elas eram procuradas por crimes como homicídio, roubo e lesão corporal grave.

A SSPDS-CE ainda informou que a Draco realizou a prisão de um quarto alvo: o presidente de uma torcida organizada. Ele foi preso em flagrante por uso de documento falso.

As Forças de Segurança continuam com os trabalhos com intuito de localizar e prender outros suspeitos. Em campo, as equipes se enfrentaram na Arena Castelão e o Vozão venceu a partida por 2 a 1 pelo Campeonato Cearense.

Minas também registrou conflito de organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG

Na manhã do último domingo (9), horas antes do clássico pelo Campeonato Mineiro, torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG entraram em confronto no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Durante o confronto foram usados fogos de artifício e armas brancas, como barras de ferro e outros materiais.

Segundo a Polícia Militar, seis pessoas ficaram feriadas. No total, 50 torcedores foram detidos para apuração dos fatos, mas nem todos seguirão presos.