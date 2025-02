Brasil vence Paraguai com 'ajudinhas' de goleiro e vai ao Mundial Sub-20

O Brasil abriu vantagem cedo, levou pressão, mas teve ajuda do goleiro adversário e venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira (10), no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, e se garantiu na Copa do Mundo Sub-20. A competição será disputada entre 27 de setembro a 19 de outubro deste ano.

O Brasil abriu 2 a 0 em 16 minutos. Gustavo Prado, em falha do goleiro Insfrán, e Rayan, com chute de bico a lá Ronaldo, abriram vantagem para a seleção. Aguayo descontou ainda no primeiro tempo.

O Paraguai pressionou, mas o Brasil matou o jogo com Alisson. A joia do Atlético-MG fechou a conta nos minutos finais da partida em novo erro do goleiro adversário.

O Brasil chegou aos nove pontos, lidera o hexagonal final do Sul-Americano e se garantiu na Copa do Mundo Sub-20. A seleção ainda pode ser igualada em pontos por Paraguai, Uruguai e Chile, mas leva a vantagem sobre uruguaios e paraguaios por ter vitória no confronto direito [primeiro critério de desempate]. Já os chilenos têm vaga garantida por serem do país-sede do Mundial.

A seleção brasileira volta a campo na quinta-feira (13). A seleção comandada por Ramon Menezes encara a Argentina, às 22h (de Brasília), em confronto pela quarta rodada e direto pelo título do Sul-Americano Sub-20.

Como foi o jogo

O Brasil foi a campo com: Felipe Longo; Iago, Jair, Arthur e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Breno Bidon e Pedrinho; Rayan, Gustavo e Wesley.

A seleção começou com tudo. O Brasil abriu 2 a 0 com apenas 16 minutos de jogo. Primeiro, Gustavo Prado tabelou com Rayan pela direita, desarmou León e arriscou mesmo sem ângulo. O goleiro Insfrán aceitou. Dois minutos depois, Wesley arrancou pela esquerda e serviu Rayan. O atacante do Vasco invadiu a área e tocou entre as pernas do arqueiro adversário com chute de bico.

Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Paraguai no Sul-Americano Sub-20 Imagem: JUAN BARRETO/AFP

Aguayo deu trabalho para a defesa brasileira e diminuiu. O atacante paraguaio criou boas oportunidades e marcou o primeiro gol da seleção ao completar cruzamento de escanteio. Depois, só não empatou em novo lance de cabeça porque Felipe Longo fez milagre.

O Brasil superou os sustos e quase ampliou. No final do primeiro tempo, Pedrinho recebeu nas costas da defesa e tocou por cobertura. A bola passou pelo goleiro, mas saiu rente à trave.

Pedrinho em ação durante jogo entre Brasil e Paraguai no Sul-Americano Sub-20 Imagem: JUAN BARRETO/AFP

O Paraguai pressionou durante todo o segundo tempo. Em busca do empate, os paraguaios arriscaram de todas as formas que conseguiram e levaram perigo em bomba de Alfonso que explodiu na trave e em cobrança de falta defendida por Felipe Longo.

Joia do Atlético-MG resolveu para o Brasil. Pedrinho fez lance pela esquerda aos 33 e cruzou para o meio. O goleiro Insfrán cortou mal para o meio, e Alisson só teve o trabalho de completar.