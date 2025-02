Brasil vence Paraguai pelo Sul-Americano sub-20 e garante classificação no Mundial

O Brasil permaneceu com 100% de aproveitamento no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano sub-20 e garantiu sua vaga no Mundial da categoria. Com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson, a Seleção Brasileira bateu o Paraguai por 3 a 1, pela terceira rodada, no Estádio Olímpico de la UCV, nesta segunda-feira. O gol paraguaio saiu dos pés de Ángel Aguayo.

Desta maneira, com nove pontos, o Brasil lidera a fase final do Sul-Americano sub-20 e está garantido na Copa do Mundo. Isso porque o Uruguai, quinto colocado e sem pontuar, perdeu o confronto direto contra a Seleção e é, portanto, incapaz de ultrapassá-la. Com mais três rodadas a serem realizadas, a Celeste pode apenas empatar a pontuação brasileira e ficaria abaixo da Seleção, devido à derrota no confronto direto.

Por ser a sede da Copa entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, o Chile já está classificado, mesmo sendo o lanterna da competição, sem somar ponto. O Paraguai, por sua vez, está no quarto lugar, com três unidades somadas.

A próxima partida do Brasil no Sul-Americano será contra a Argentina, nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Do outro lado, o Paraguai, no mesmo dia, mas às 17h, enfrenta o Uruguai.

OS GOLS

A Seleção Brasileira inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Gustavo Prado, fintou a marcação paraguaia no lado direito da grande área e, mesmo com pouco ângulo para a finalização, mandou um foguete para o fundo das redes.

O Brasil marcou o segundo gol aos 16 minutos. Em disparada ao campo de ataque, Wesley tocou para Rayan, que invadiu a área e tocou por baixo das pernas de Insfrán, goleiro paraguaio.

Aos 24 minutos, o Paraguai descontou. Em cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque, Ángel Aguayo subiu alto para testar firme, sem chances para Felipe Longo.

Para fechar a conta, aos 32 minutos do segundo tempo, o Brasil cravou o terceiro. Após cruzamento pela esquerda, Insfrán rebateu a bola para o meio da área e Alisson não despediçou a chance de balançar as redes paraguaias.