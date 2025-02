Boxe: Canelo enfrenta cubano invicto em primeira luta do acordo com a Arábia Saudita

Na última sexta-feira (7), Saúl Álvarez balançou o mundo do boxe ao fechar um acordo de quatro lutas com o Governo da Arábia Saudita através do projeto 'Riyadh Season'. E não demorou muito para que os detalhes do primeiro compromisso do pugilista mexicano fossem definidos através da figura de Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento do país do Oriente Médio. Um dos maiores astros dos ringues, 'Canelo' medirá forças contra William Scull no dia 3 de maio, em Riad. A expectativa é de que o duelo entre os campeões super médios (76,2 kg) coloque múltiplos títulos mundiais da categoria em jogo.

Invicto no boxe profissional com um cartel de 23-0, Scull é o atual campeão super médio da Federação Internacional de Boxe (IBF). Canelo, por sua vez, é o atual detentor dos cinturões das demais grandes entidades da categoria: Ring, Organização Mundial de Boxe (WBO), Associação Mundial de Boxe (WBA) e Conselho Mundial de Boxe (WBC). Sendo assim, o vencedor do confronto com sede na Arábia Saudita tende a se tornar o campeão mundial indiscutível do peso.

Superluta com Crawford no radar

Apesar de estar alinhado para enfrentar um oponente invicto no boxe, Canelo provavelmente será franco favorito para a disputa contra Scull. O duelo contra o pugilista cubano, inclusive, é tratado como uma espécie de preparação para uma superluta contra outro grande astro da modalidade: Terence Crawford. A tendência é que o mexicano e o americano entrem em rota de colisão no dia 13 de setembro no Allegiant Stadium, estádio de futebol americano sediado em Las Vegas (EUA).

Caso a superluta entre duas das figuras mais populares do boxe na atualidade realmente saia do papel, a tendência é que Crawford tenha que subir duas categorias de peso para desafiar Canelo. Afinal, o americano, dono de um cartel irretocável de 41-0, disputou sua última luta na divisão dos super meio-médios (69,8 kg), enquanto o mexicano reina atualmente entre os super médios (76,2 kg).

