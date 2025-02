Botafogo anuncia contratação do zagueiro Jair, ex-Santos

Nesta segunda-feira, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Jair, de 19 anos, que estava no Santos. O jovem é o quinto reforço do Glorioso nesta temporada e assinou um contrato válido até o final de 2028.

Em suas redes sociais, o Botafogo soltou um vídeo de seu ídolo Jair dando boas vindas e desejando muita sorte ao novo reforço: "Sucesso! Vamos à vitória".

O zagueiro, portanto, disputa posição com os experientes Alexander Barboza e Bastos, de 29 e 33 anos, respectivamente. A dupla de zaga titular sagrou-se campeã, na última temporada, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Vice-campeão da Copinha de 2022 com o Santos, Jair ganhou destaque no clube paulista na última temporada. O zagueiro assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular na campanha campeã do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na reta final do último ano, o Menino da Vila "ignorou" as férias do elenco e estava indo treinar no CT Rei Pelé para se recuperar de uma inflamação no músculo do quadril direito.

Devido à boa fase, Jair foi convocado pela Seleção Brasileira e está disputando o Sul-Americano sub-20, na Venezuela. A nova contratação do Botafogo, portanto, desembarca no Rio de Janeiro após o término da competição para a realização de exames médicos junto ao staff alvinegro no CT Lonier.