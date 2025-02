Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (10), a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos.

O que aconteceu

Jair assinou contrato válido até o final de 2028. O zagueiro tem 19 anos.

O jogador está com a seleção brasileira sub-20, na disputa do Sul-Americano. Ele vai desembarcar no Rio de Janeiro após o término da competição para a realização de exames médicos.

O anúncio do jogador teve recado de Jairzinho, ídolo alvinegro. "De Jair para Jair. Que você tenha muito sucesso, uma trajetória vitoriosa levando o nome do clube, como eu, Jair, também levei", disse em trecho do vídeo.

RECADO ESPECIAL! 📲



Do craque para o novo reforço! Seja bem-vindo ao Glorioso, Jair! 🔥⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/SUOypqLTIm -- Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2025

Jair é o quinto reforço anunciado para a temporada 2025. Anteriormente, o clube teve a chegada do goleiro Léo Linck, do zagueiro David Ricardo e dos atacantes Artur e Rwan Cruz. Além disso, já divulgou um acerto com o volante Wendel, que chega no meio do ano.