Auxiliar do Corinthians projeta clássico contra o Santos de Neymar: "Um dos melhores do mundo"

O Corinthians ganhou do São Bernardo de forma dramática neste domingo, na Neo Química Arena, e garantiu a sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. O time, agora, já pensa em seu próximo compromisso na temporada. Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Santos de Neymar.

O auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, Emiliano, foi questionado sobre a preparação para enfrentar o craque e projetou o clássico. Ele admite que o Timão precisará lidar com um dos "melhores jogadores do mundo", mas confia na vitória do Corinthians.

"Sabemos a importância e a classe do Neymar. Para nós não muda nada. Todos vão vestir a camisa do Corinthians. Ele é um dos melhores do mundo, não pode ter espaços. Temos a responsabilidade, trabalhamos em um grande time e temos que fazer o mesmo trabalho que sempre fazemos para um clássico. Estamos felizes que ele esteja no Brasil, aumenta o nível do futebol brasileiro. Será um prazer recebê-lo na Neo Química Arena e vamos fazer de tudo para ganhar", afirmou o argentino.

"Jogar um clássico é difícil. Sabemos que nem sempre vamos ganhar, há muitos fatores externos. Queremos ganhar todos os jogos. Agora temos uma possibilidade maior, porque jogamos em casa. Nos dá outra energia. Vamos tentar fazer um bom jogo", acrescentou.

O embate contra o Santos reserva também um encontro entre dois amigos pessoais: Neymar e Memphis Depay. Os astros nutrem ótima relação fora dos gramados e, segundo o holandês, já até conversaram sobre o jogo desta semana.

No entanto, ao contrário do Corinthians, o Peixe não vive grande fase. O Alvinegro Praiano ainda não venceu com o camisa 10 em campo e segue sem decolar no Estadual, ocupando o terceiro lugar do Grupo C, com nove pontos. O Corinthians, por sua vez, é dono da melhor campanha do Paulistão, com 22 pontos conquistados, e lidera o Grupo A.

O clássico alvinegro, válido pela nona rodada do torneio, terá início às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.