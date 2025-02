Augusto Melo anuncia novo patrocínio e diz que camisa do Corinthians será a mais valiosa do Brasil

Augusto Melo, presidente do Corinthians, anunciou nesta segunda-feira a Viva Sorte, site de sorteios, como novo patrocinador do Alvinegro. O acordo, válido por dois anos, resultou na criação da "Viva Timão".

Em entrevista coletiva, o mandatário afirmou que a camisa do Corinthians caminha para ser a mais valiosa do Brasil. Com a chegada da Viva Timão, restam duas propriedades disponíveis para novos patrocínios.

"É uma satisfação enorme poder contar com a Viva Timão. A camisa do Corinthians será uma das mais valiosas da América do Sul, está caminhando para isso. Faltam duas propriedades. Uma que terminou o contrato agora, e do calção a gente tem algumas conversas. Em breve, o Corinthians terá a sua camisa mais valiosa do país", disse Augusto Melo.

Há 4??5?? anos, o Timão conquistava o Paulistão em cima da Ponte Preta! O campeonato de 1979 teve a final disputada em 1980, com vitória corinthiana por 2 a 0, gols de Palhinha e Sócrates! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/aVC1t9zlX4 ? Corinthians (@Corinthians) February 10, 2025

A "Viva Timão" é um produto destinado à torcida do Corinthians que funcionará como um título de capitalização. O torcedor concorrerá a sorteios e poderá até acompanhar o dia a dia da equipe.

Além da Viva Sorte, o Timão também conta com as Esportes da Sorte, que atua como patrocinadora máster do clube. Como ambas as marcas atuam no setor de apostas, o nome do novo patrocínio foi trocado.

"Quando a gente definiu fazer o título de capitalização, a primeira coisa que o jurídico, o marketing e o Augusto quiseram foi pensar em um nome que não competisse de forma nenhuma com o outro patrocinador. Como o patrocinador máster é uma bet, a gente fez questão, e o Corinhtians cobrou isso, de que não poderíamos entrar com o nome parecido com o da nossa bet. A gente já tinha a ideia de fazer um produto para o torcedor e unimos isso", pontuou Renato Ambrósio, CEO da Viva Sorte.

A empresta estampará a "Viva Timão" nas partes superiores da camisa. Os valores não foram revelados, mas Ambrósio afirmou ser o maior acordo da empresa.

"O que eu posso assegurar é que é o maior negócio que a gente fechou na nossa empresa de capitalização. O Augusto fez questão da gente participar com premiações sobre posicionamento e títulos que venham ao longo do tempo. Somando isso tudo é o noss0 maior contrato da empresa de capitalização. É muito justo o valor que o Corinthians cobra", disse.