Ankalaev provoca Poatan e inflama rivalidade antes do UFC 313: "Nunca mais será o mesmo"

Passado o UFC 312 do último sábado (8), liderado por Dricus du Plessis e Sean Strickland, a atenção de boa parte dos fãs de MMA se volta para os protagonistas do próximo card numerado da empresa. Atento a esse movimento, Magomed Ankalaev fez questão de aumentar a expectativa para seu confronto com Alex Poatan, que servirá como 'main event' do UFC 313. A cerca de um mês para o show, o wrestler russo subiu o tom e atacou o campeão brasileiro dos meio-pesados (93 kg) em suas redes sociais.

Através de uma série de três publicações no 'X' (antigo Twitter), Ankalaev prometeu mudar a carreira de Poatan para sempre. Além do impacto que pretende demonstrar dentro do octógono, o russo acusou o campeão da categoria de adotar uma postura de humildade, segundo o próprio, falsa. Sendo assim, o wrestler invicto há 13 rodadas deixou claro que trata o combate agendado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), de maneira pessoal.

"Alex Poatan, esse cara segue viajando e esquece que lutará pela própria vida no dia 8 de março. Ele nunca mais será o mesmo depois dessa luta, Dana White. Marquem minhas palavras. Eu nunca quis machucar alguém na minha vida como eu quero machucar o Alex. Ele é um garoto falso humilde. Tenho escalado montanhas, cortado madeiras, nadado em lagos gelados e o Alex tem feito dancinhas e vídeos como uma garota do TikTok", alfinetou Magomed.

Teste de fogo para Poatan

Para muitos, Ankalaev representa uma espécie de 'teste de fogo' para Poatan dentro do MMA por conta de suas credenciais. Afinal de contas, apesar de não utilizar tanto dentro do octógono, o russo possui o wrestling como 'background' e poderia, ao menos na teoria, aplicar o anti-jogo contra o campeão - renomado striker e especialista na trocação. Caso consiga desbancar Magomed, além de limpar a categoria até 93 kg, Alex Pereira teria de forma mais concreta a possibilidade de uma eventual subida aos pesos-pesados de olho em um até então inédito tricampeonato dentro do UFC.

