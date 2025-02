Andreas Pereira recusa proposta, e Palmeiras encerra negociações pelo meia com o Fulham

A negociação entre Palmeiras e Fulham pelo meio-campista Andreas Pereira chegou ao fim nesta segunda-feira. O volante de 29 anos negou a proposta enviada pelo Verdão e decidiu permanecer na Inglaterra.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva. O Alviverde tinha conversas com o time inglês desde o fim da última temporada, mas não teve sucesso para trazer o atleta.

Tendo Andreas como um dos principais alvos nesta janela de transferências, que abriu no dia 3 de janeiro e se encerra no dia 28 de fevereiro, o Palmeiras viu o Fulham estar disposto a realizar a operação, mas não conseguiu convencer o jogador, que optou por permanecer no Velho Continente.

Let's talk about those two assists yesterday. ? pic.twitter.com/UbhjYQjEZw ? Fulham Football Club (@FulhamFC) February 9, 2025

No fim do último mês, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já tinha adotado um tom pessimista ao falar sobre o tema e insatisfação com a demora na negociação com o time londrino. Enquanto tinha negociações com Andreas, o Verdão acertou a chegada do uruguaio Emiliano Martínez, que ainda não estreou.

Sem Andreas, portanto, as peças disponíveis para Abel Ferreira, além de Emiliano são Aníbal Moreno, Richard Ríos, Fabinho e Figueiredo.

Andreas tem sido peça importante para a equipe comandada por Marco Silva. Nesta temporada, ele disputou 23 jogos, marcou dois gols e deu três assistência. Desde 2023 no Fulham, ele tem 105 jogos, dez bolas na rede e 17 assistências.