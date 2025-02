América-MG anuncia venda do lateral Mateus Henrique para clube árabe

Nesta segunda-feira, o América-MG anunciou a venda do lateral direito Mateus Henrique para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O atleta de 22 anos foi formado pelo clube mineiro, que manteve 50% dos seus direitos econômicos na transferência. Contudo, a equipe árabe pode adquirir mais 20% caso metas acordadas na negociação sejam cumpridas.

O América Futebol Clube comunica a transferência definitiva do lateral-direito Mateus Henrique para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O Clube permanece com 50% dos direitos econômicos do atleta. Caso o jogador alcance metas acertadas entre os clubes, o Shabab poderá... pic.twitter.com/9ta2hWt2Xl ? América FC (@AmericaFC1912) February 10, 2025

Mateus Henrique se destacou na Copinha 2023, atuando os oito jogos no vice-campeonato do América-MG. Versátil em campo, podendo atuar como meia ou lateral, o jogador ganhou chances no elenco profissional do Coelho e tomou a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023.

Apesar do rebaixamento do clube na temporada, o garoto chamou atenção durante a Série B de 2024. Na segunda divisão, atuou 29 vezes e fez parte da defesa sólida do Coelho.

Com desempenho regular pelo América-MG, Mateus Henrique foi especulado no mercado nacional, mas o Coelho decidiu negociá-lo para o exterior.

O Shabab Al-Ahli é o líder do Campeonato dos Emirados Árabes, com 41 pontos em 15 jogos, quatro a mais que o Sharjah FC, segundo colocado.

No Campeonato Mineiro, o América-MG é o segundo colocado do Grupo B, com 12 pontos. A equipe precisa bater o Aymorés, em casa, na última rodada, para avançar às semifinais.