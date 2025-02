Alice Padilha é 3ª representante do Brasil garantida para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

O Brasil terá três representantes nos Jogos Olímpicos de Interno Milão-Cortina 2026. Restando pouco menos de um ano para a competição, o País viu a jovem Alice Padilha cumpriu os requisitos mínimos para a classificação e se garantir no esqui alpino.

A jovem competidora de somente 17 anos se junta a Manex Silva, que confirmou classificação no esqui cross-country masculino graças ao desempenho no Mundial Sub-23. Lucas Pinheiro Braathen estará na disputa do esqui alpino masculino pelo desempenho nas etapas da Copa do Mundo.

Alice Padilha precisava de um desempenho abaixo dos 120 pontos pela FIS (Federação Internacional de Esqui) na prova de slalom, disputada no fim de semana. E cumpriu sua missão. Com o 14º lugar e um tempo somado de 1min37s75 em uma prova de slalom de nível universitário em Berkshire East, nos Estados Unidos, a brasileira garantiu 83.07 pontos FIS.

Ela já vinha dando mostras que não teria problemas para obter a vaga. Na média das provas disputadas na temporada, desde julho do ano passado, Alice vinha somando resultados abaixo dos 120 pontos. A atleta ainda pode buscar a vaga no slalom gigante, outra prova que disputa regularmente, e na qual necessita de três resultados abaixo dos 120 pontos FIS.

O feito de Alice Padilha quebra um jejum de mulheres do Brasil nos Jogos de Inverno. O País não teve uma representante feminina nas últimas duas edições. Maya Harrison foi a representante verde e amarela nos Jogos de Sochi-2014, na Rússia - também esteve em Vancouver-2010. As demais brasileiras que estiveram nos Jogos Olímpicos de Inverno no esqui alpino são Evelyn Schuler (Albertville-1992) e Mirella Arnold (Salt Lake-2002 e Turim-2006).