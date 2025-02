Alex Poatan sugere parceria a Israel Adesanya: "Podemos aprender juntos"

Uma das maiores rivalidades da história dos esportes de combate, ao que tudo indica, realmente chegou ao fim. Depois de viverem em um clima de tensão durante anos - alimentado principalmente pelos confrontos no kickboxing e MMA - Alex Poatan e Israel Adesanya parecem ter, enfim, deixado suas diferenças para trás. Mais do que isso, aparentemente, há a possibilidade real dos dois estreitarem sua relação.

No último sábado (8), Poatan e Adesanya assistiram o UFC 312, na Austrália, lado a lado na arena. Em clima amistoso, os dois conversaram, trocaram experiências e o brasileiro fez questão de propor uma parceria ao nigeriano. Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que o campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate sugeriu juntar forças com o antigo rival.

"Vamos treinar juntos? A gente pode fazer essa parceria. A gente pode aprender muito juntos. Tenho muita coisa para falar para ele (Adesanya), vai ser legal. E tem muita coisa que ele pode me falar", propôs Poatan, com a ajuda do seu treinador Plínio Cruz na tradução, via canal do 'Youtube' de Adesanya.

De rivais a parceiros

A rivalidade entre Alex Poatan e Israel Adesanya teve início no kickboxing, modalidade de origem dos dois lutadores. No esporte de luta em pé, o brasileiro venceu os dois combates contra o nigeriano, um deles por nocaute.

Depois do sucesso de Adesanya no MMA, onde dominou a categoria dos médios (84 kg) do UFC por anos, Poatan seguiu os passos do africano e também migrou para as artes marciais mistas. Na modalidade, os dois se enfrentaram em mais duas oportunidades, com uma vitória para cada um. Agora, ao que tudo indica, um quinto duelo entre eles está descartado, e uma possível parceria parece mais provável.

Alex Pereira offers Israel Adesanya to come train with him ??

"Let's get together, let's make this partnership happen."

? @stylebender #UFC #MMApic.twitter.com/Z8q11wuFq6

- Championship Rounds (@ChampRDS) February 9, 2025