Abel Ferreira admite má atuação do Palmeiras contra o Água Santa, mas garante que equipe vai melhorar

Neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Água Santa no Estádio Mané Garrincha, empatou por 1 a 1 e saiu da zona de classificação à próxima fase da competição. Abel Ferreira, técnico do Verdão, admitiu a má atuação do Verdão, mas reforçou que o desempenho da equipe vai melhorar.

"Sabemos onde estamos, sabemos que é agora que temos que ver quem são os jogadores que estão prontos, se precisamos buscar um zagueiro ou não. Temos que mostrar a nós mesmos quais são as necessidades do clube. Fomos bem no último jogo, mas mais uma vez, por falha individual, não ganhamos. Há aspectos que vamos melhorar. Não jogamos bem hoje", declarou o treinador.

"Eu sei o que estou fazendo, sei que quando você muda muito a equipe de um jogo para outro, como foi o caso, cinco ou seis jogadores, pode afetar a nossa dinâmica, mas eu tenho que dar a mesma oportunidade a todos", complementou.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 13 pontos, agora na terceira colocação do Grupo D, e saiu da zona que garante o acesso às quartas de final do Estadual. No momento, o Verdão se encontra com dois pontos a menos que a Ponte Preta, vice-líder da chave.

O Verdão volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita a Inter de Limeira, no Limeirão, pela nona rodada do Paulistão.