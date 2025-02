Zubeldía reforça que São Paulo segue no mercado e prevê novas saídas

O técnico Luis Zubeldía deixou claro após a derrota para o RB Bragantino, no último sábado (8), que o elenco do São Paulo ainda não está fechado para a sequência da temporada.

O que aconteceu

Com lateral esquerda reforçada, Patryck pode deixar o São Paulo. Zubeldía revelou após o jogo que teve uma conversa com o jovem e deu duas opções para ele: ser o terceiro lateral do elenco e evoluir com Wendell e Enzo Díaz, reforços desta temporada, ou buscar um empréstimo para evoluir em outro clube.

Eu falei com Patryck. Falei que trouxemos dois laterais de experiência como Wendell e [Enzo] Díaz para dar experiência à equipe, cruzamentos, são muito importantes os laterais no futebol. Se Patryck está disposto a aprender, pode crescer vendo esses jogadores. Jogaram em equipes grandes. Para o juvenil existe esse caminho, melhorando através desses jogadores ou sair e buscar experiência fora. Vai ser uma decisão dele. Se segue como terceiro lateral e crescendo me agrada, mas se fica em terceiro no elenco na zona de conforto não gosto. Zubeldía.

Patryck irá para o seu terceiro ano no elenco profissional do São Paulo, mas ainda não emplacou. Foram 18 jogos disputados no ano passado e 12 em 2023.

Santiago Longo, meio-campista que está emprestado pelo Belgrano, também tem futuro incerto. O treinador explicou que com a recuperação de Pablo Maia e Alisson, Longo perderá ainda mais espaço. Além disso, ele deixou em aberto a possibilidade da contratação de um jogador da mesma posição nesta janela de transferências.

Falei com o Longo que a situação do meio-campo com a recuperação do Pablo Maia, Alisson ou a incorporação de um jogador porque não controlo o mercado, podia dificultar a possibilidade de jogar. Passa pela decisão do jogador. São situações que têm que manejar eles com os dirigentes, empresários. Eu não gosto de jogadores que ficam na zona de conforto. Precisam tomar decisões diferentes para se tornarem melhores jogadores.

Longo chegou ao São Paulo em setembro do ano passado e até hoje só disputou cinco partidas pelo clube.

Zubeldía também falou sobre a situação de Negrucci, meio-campista que treinou por quatro meses entre os profissionais, mas retornou ao time sub-20. O treinador disse que sua comissão técnica decidiu por devolver o jogador ao time sub-20 para jogar mais e evoluir seu futebol.

O Negrucci é um exemplo para todos os jogadores que estão no elenco principal e não têm minutos. Ele termina ganhando vários campeonatos no sub-20, sendo capitão. Achamos que ele tinha que jogar mais. Às vezes acontece que não vai ser no elenco principal, mas sim no sub-20, mas ele tinha que jogar. Temos claro que ele precisa continuar jogando para evoluir. Estamos formando nosso elenco.

Negrucci tem 20 anos e pode ser emprestado para ganhar rodagem ou seguir atuando no time sub-20 até o meio do ano.

O último caso citado por Zubeldía foi do volante Luan. O meio-campista não está nos planos da comissão técnica e segue treinando separado no CT da Barra Funda: "Se eu conto com ele? Ele sequer está treinando [com o grupo], como vou contar com ele?".

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe do interior negociou o mando da partida por cerca de R$ 1 milhão, e o São Paulo aceitou a mudança por fatores de logística e finanças.