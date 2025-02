Zubeldía deixa futuro de dupla do São Paulo em aberto e pede calma com Ryan: "Pouco a pouco"

O técnico Luis Zubeldía falou sobre o futuro de dois jogadores do São Paulo após a derrota deste sábado para o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista: Santiago Longo e Patryck.

O treinador deixou o futuro de ambos em aberto. Patryck, revelado nas categorias de base do clube, era o reserva imediato de Enzo Díaz neste início de temporada e foi titular da equipe em Bragança Paulista, mas perderá espaço com a chegada de Wendell.

Zubeldía disse que conversou com o jovem e colocou em suas mãos a decisão de permanecer no Tricolor, mesmo tendo menos oportunidades, ou deixar o clube em busca de mais minutos.

"Falei com o Patryck. Trouxemos dois laterais experientes como Wendell e Enzo Díaz para dar amplitude à equipe, experiência. São coisas muito importantes no futebol. Se Patryck estiver disposto a aprender, pode crescer com a chegada desses jogadores. São atletas que estavam em equipes grandes. Creio que para um jovem, há dois caminhos: melhorar pouco a pouco, seguindo esses jogadores experientes, ou sair e buscar experiência fora. Isso será uma decisão dele. Se ficar como o terceiro lateral, crescendo, me agrada. Porém, se ficar como o terceiro lateral em uma zona de conforto, não me agrada. Essa será uma decisão dele", afirmou o treinador.

O mesmo se aplica a Santiago Longo. No caso do volante argentino, contratado na metade da última temporada, pesa contra os retornos de Pablo Maia e Alisson, que se recuperaram de lesão. Ainda há outros três concorrentes à frente do jogador na briga por uma vaga no meio-campo: Luiz Gustavo, Bobadilla e Marcos Antônio.

"Quando terminou o campeonato falei com ele [Santi Longo]. A situação do meio-campo, com as recuperações de Pablo Maia e Alisson, e talvez a incorporação de algum jogador que ainda não encontramos no mercado, poderia dificultá-lo ainda mais a jogar. Passa por uma decisão do jogador. O mais importante é que falei com ele. São situações que eles precisam decidir com os dirigentes, empresários. Me agrada o jogador que, independente da decisão que tomar, não fique na zona de conforto. Senão tenho que tomar decisões distintas para que eles possam crescem como jogadores", declarou.

Zubeldía, ainda, foi questionado sobre o garoto Ryan Francisco, destaque no título da Copinha. O atacante de 18 anos, que até já balançou as redes pela equipe principal, completou a segunda partida seguida sem sair do banco de reservas. O técnico argentino pediu paciência com o atleta Made In Cotia e diz confiar em suas escolhas.

"Confio nas decisões que tomo. Poderia ter feito melhor ou pior. Há jogadores que precisam jogar pouco a pouco. Quando o resultado não vai a favor da minha decisão, vão falar de Ryan. É um tema que sei que vai existir, mas para mim o mais importante é que confio nos jogadores experientes e jovens que tenho. Hoje jogou o Alves e foi muito bem esse garoto. Vamos ver jogo a jogo, agora teremos uma semana cheia de jogos", finalizou.

Apesar da derrota em Bragança, a equipe de Luis Zubeldía permanece na ponta do Grupo C, com 13 pontos. O time, porém, fica distante do Corinthians na disputa pela liderança geral da competição. O rival, que ainda possui um jogo a mais, soma 19 pontos, seis a mais que o São Paulo.

O Tricolor dá início à uma maratona de quatro jogos em nove dias. Já nesta segunda-feira, daqui a um dia, a equipe paga uma partida atrasada da primeira rodada do Estadual contra a Inter de Limeira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis receberá o show da cantora colombiana Shakira.