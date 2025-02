Zhang Weili vence, encerra invencibilidade de Tatiana Suarez e mantém cinturão no UFC 312

O 'co-main event' do UFC 312 reunia ingredientes dignos de um grande combate: uma campeã dominante contra uma desafiante invicta. Esses eram os status de Zhang Weili e Tatiana Suarez, respectivamente, antes de entrarem em rota de colisão. Após 25 minutos de batalha, porém, apenas uma das atletas manteve tais credenciais. Com um gás infinito e um jogo mais adaptado a todas as fases do MMA, a chinesa deu show e dominou as ações contra a americana, mantendo o cinturão dos palhas (52 kg) em sua posse com o triunfo via decisão unânime.

De quebra, Zhang encerrou a invencibilidade de Tatiana, que até então despontava com um cartel de 10-0 na modalidade. Com mais uma defesa de cinturão bem-sucedida, a campeã chinesa se firma como uma das maiores atletas da história do MMA feminino. Em busca de ampliar ainda mais seu legado, Weili já ressaltou que tem intenção de se testar nos pesos-moscas (57 kg), de olho em um segundo cinturão.

"Tenho os melhores treinadores e todos para me apoiar. Me sinto super preparada. Eu respeito a Tatiana, ela é super forte, estava lá, machucada e concluiu a luta. Foi um prazer lutar com a Tatiana. Tudo bem ser a zebra, vou sempre concentrar em mim mesma", declarou Weili Zhang, ainda no octógono, após defender seu título mundial.

A luta

O início de duelo foi de bastante estudo. Mas não demorou muito para que Tatiana encurtasse a distância e buscasse a queda, especialidade da casa. Por cima, a americana mostrou seu jogo justo de grappling, impedindo Weili de conseguir se reerguer. Após tentar dar um bote na guilhotina, Suarez viu Zhang conseguir escapar da tentativa de estrangulamento e, após breve berimbolo, cair por cima. Cou a wrestler travar a tentativa de ground and pound da chinesa até o soar do gongo.

Na longa distância, Zhang iniciou a segunda etapa com chutes altos. Sem hesitar, Tatiana buscou novamente a queda, mas viu a rival cair por cima ao fim do próprio movimento. A chinesa pontuou bem ao desferir bons golpes no 'ground and pound', antes de ver a oponente conseguir ficar de pé novamente. Mais ágil em pé, Weili passou a incomodar Suarez com boas combinações de boxe.

Mais confiante, Weili iniciou o terceiro assalto marchando para frente, alternando socos e chutes. Com um cruzado de direita, a chinesa balançou Tatiana que, desesperadamente, buscou a queda, devidamente negada pela campeã. Sem sinais de desgaste físico, Zhang aumentou a vantagem mantendo a luta em pé e espetando com combinações de boxe.

Surpreendentemente, quem buscou de forma efetiva uma queda no início do quarto round foi Weili que, por cima, passou a golpear Tatiana na meia-guarda. A campeã encaixou um katagatame justo, mas viu a desafiante conseguir escapar da pegada. Mesmo por baixo e aparentemente exausta, Suarez tentou finalizar Zhang com uma guilhotina, mas sem sucesso.

Com o joelho direito bastante machucado, Tatiana viu Weili mirar seus chutes na região no início do quinto e último assalto. Em uma espécie de último gás, a americana tentou uma sequência de quedas em cadeia, todas defendidas pela campeã. Após um breve berimbolo, Zhang atacou as costas de Suarez, que girou e cedeu a meia-guarda. Com a situação sob controle, a chinesa apenas administrou o ground and pound até o soar do gongo.

Confira os resultados do UFC 312 até então:

Zhang Weili venceu Tatiana Suarez por decisão unânime

'Xicão' Tallison venceu Justin Tafa por nocaute técnico no primeiro round

Jimmy Crute e Rodolfo 'Trator' empataram por decisão majoritária

Jake Matthews venceu Francisco Prado por decisão unânime

Gabriel 'Mosqutinho' venceu Jack Jenkins via finalização no terceiro round

Tom Nolan venceu Viacheslav Borshchev por decisão unânime

Wang Cong venceu Bruna Brasil por decisão unânime

Aleksandre Topuria venceu Colby Thicknesse por decisão unânime

Rong Zhu venceu Kody Steele por decisão unânime

Jonathan Micallef venceu Kevin Jousset por decisão unânime

Quillan Salkilld venceu Anshul Jubli por nocaute técnico no primeiro round