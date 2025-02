William critica arbitragem após derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG: "Sempre nos prejudicando"

Neste domingo, o Cruzeiro foi superado pelo Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão. Gabigol ainda foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo após acertar o rosto do adversário com o cotovelo.

William, lateral do Cabuloso, criticou a decisão da arbitragem e afirmou que o Cruzeiro sempre é prejudicado.

"Acho que a expulsão teve um peso tremendo, pois nós jogamos praticamente um jogo todo com um jogador a menos num momento que o Cruzeiro controlava o jogo. Muito difícil, mas mais difícil é entender o critério do VAR, pois o Dudu tomou um pisão aqui e nem chamou, e o do Gabigol chama", disse.

"Para nós é muito rápido, a gente vai falar com o juiz e ele já analisou, o VAR já viu, e contra nós sempre demora muito, o juiz vem aqui, vê e sempre acaba nos prejudicando. Depois da expulsão nós ficamos atrás e eles aproveitaram a chance que tiveram, mas temos que ver esse negócio da arbitragem, pois está atrapalhando demais o Cruzeiro", afirmou.

O atleta ainda falou do novo contratado Leonardo Jardim. O treinador assistiu ao clássico dos camarotes do Mineirão, enquanto Wesley Carvalho, auxiliar fixo do clube, comandou o Cruzeiro no clássico.

"Já tivemos contato com ele, mas vamos trabalhar bastante e temos certeza que o professor vai se adaptar o mais rápido possível com o elenco, cidade e tudo mais. Acho que estávamos no caminho certo, estávamos fazendo uma grande partida, mas é como eu falei, jogar com um a menos é difícil, então é continuar trabalhando e tenho certeza que vamos dar a volta por cima", concluiu.

Apesar da derrota, o Cruzeiro se classificou em primeiro do Grupo C. O time, que seguiu com 11 pontos, viu o Aymorés, que aparece logo atrás, com seis somados, também ser superado na rodada.